كيف تقضي أسما شريف منير عطلتها الصيفية؟ (صور)

تألقت النجمة أسما شريف منير، فى أحدث إطلالة لها، حيث ظهرت بأزياء أنيقة، مختارة بعناية، أبرزت جمالها، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحازت على إعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت عليها التعلقات الإيجابية.





أسما شريف منير



أحدث إطلالة لأسما شريف منير



تألقت اسما شريف منير، بتي شيرت أسود اللون، بدون رسومات، ونسقت معه بنطال بني اللون، مع حزام ارتده على خصرها ليبرز رشاقتها.

أسما شريف منير

ونسقت مع إطلالتها هذه شابو بنية اللون، وارتدت نظارة شمسية سوداء، وفى ارجلها ارتدت صندل فاتح اللون ذو كعب متوسط.





أسما شريف منير



إطلالة كلاسيك باللون الأخضر



وحديثا قررت أسما شريف منير، الظهور بإطلالة سيمي كلاسيك، حيث ارتدت “تيشيرت ضيق” باللون الأبيض والأسود، ونسقت معه بنطلون أخضر فاتح اللون، وحزام بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اختارت اسما وضع أحمر شفاة قوي، ليبرز جمالها، وأكملت إطلالتها بإرتداء نظارة شمسية.



وعلقت أسما لجمهورها حول أحدث إطلالة لها قائلة: "درجات الاخضر بقت بتهديني جداً، و خلتني أشوف الطبيعة بعين تانية خالص، حيث لاقت إعجاب وتفاعل الآلاف من المتابعين، فكتب لها النجمة ليلى زاهر: قمر، ووافقتها الرأي أخري قائلة: أنا كمان بعشق اللون الأخضر فى الطبيعة بحس براحة نفسية.





أسما شريف منير



إطلالة مبهجة باللون الأصفر



وفى إطلالة سابقة لها، لفتت أسما شريف منير، إليها الأنظار، بفستان أبيض اللون منقوش بالورود الملونة، ونسقت معه كارديجان صيفيا باللون الأصفر، خلال عطلتها الصيفية، وارتدت "شبشب" يناسب البحر، وحقيبة أنيقة من الخوص لتبدو فى إطلالة مشرقة، وعقلت على صورها، قائلة: "اللون الأصفر ده مظلوم معانا جداً، مع إنه لون مبهج بشكل مش عادي، وعلاقتنا بيه يا بنحبه يا مستحي، مفيش في النص" مضيفة: "وأنا حقيقي مكنتش بقدر خالص عليه لحد ما وقعت في غرامه فجأة وبقيت لما بشوف اللون الأصفر على طول بحس ببهجة".





من هي أسما شريف منير؟



هى ممثلة وإعلامية مصرية، وهي ابنة الفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، وتخرجت أسما من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واستطاعت دخول عدد من المجالات، منها الإعلام وعالم التجميل والغناء وغيرها.



وقدمت أسما مؤخرا برنامجها "أنا وبنتي"، العام الماضى، بالمشاركة مع والدها الفنان شريف منير في تقديمه، وهى التجربة الأولى لها فى مجال البرامج التلفزيونية، وحظى البرنامج بمتابعة الكثير من المشاهدين.