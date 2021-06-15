محافظ بنى سويف يوجه بمواصلة حملات النظافة لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بمواصلة حملات النظافة بمختلف أنحاء المحافظة أعمالها لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة من شوارع المدن والقرى لمكافحة الأمراض والعدوى بين المواطنين وذلك بناءً على خطة المحافظة لتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري في مختلف القطاعات.

حيث ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "برئاسة اللواء وليد البيلي" متضمنا العديد من الجهود والتي تمثلت في رفع المخلفات والقمامة من جسر إسلام وطريق مستشفى الصدر وصفية زغلول والجلاء و شارع رضوان خلف الرمد وخلف مؤسسة الأيتام وشارع سيد عبد اللطيف وشارع رياض وعزبة بلبل، كما قامت إدارة الحدائق بقطع الأشجار خلف نادي المعوقين لتوسعة الطريق، علاوة على قص وتهذيب الأشجار والاسوار أمام مبنى الشرطة العسكرية بطريق عبد السلام عارف، ومن جانبها قامت المنطقة الثالثة بإزالة كشك بمحيط مديرية الصحة بدون ترخيص.

في حين تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانه الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء برفع المخلفات من المدخل الخلفي للقرية ومتابعة انتظام مشروع النظافة بقريتي دموشيا وبنى عفان حيث تم توريد ٨ أطنان لمصنع السماد العضوي بشرق النيل، بالإضافة إلى متابعة إنشاء مدرسة دموشيا للتعليم الأساسي والالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بوقف وإزالة في المهد لأعمال بناء مخالف على أرض زراعية بناحية البساتين واتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تم رفع القمامة والمخلفات من مدخل وعمارات قرية أبو سليم وطريق طراد النيل بشريف باشا/ أبو سليم وجمع النفايات المنزلية بقرية نعيم وشريف باشا والكوم الأحمر وإصلاح ونقل أسلاك بعض الأعمدة الكهربائية وصيانة 30 كشافا بشريف باشا، فيما تم الانتهاء من رصد المتغيرات المكانية الجديدة بدائرة الوحدة، وري الأشجار بمدخل متقريش وشريف باشا.