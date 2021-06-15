الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

ندوة إرشادية عن دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء بمركز الخارجة

ندوة إرشادية عن دودة
ندوة إرشادية عن دودة الحشد الخريفية

استقبل الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد مساء اليوم الاثنين، وفد وزارة الزراعة علي رئيسهم الدكتور احمد السيد محمود عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النبات، والدكتور أيمن حمود مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والدكتور أسامة محمد محمد غازي رئيس بحوث الحرير، والدكتور إبراهيم عبدالعظيم سعد بحوث الحرير، المهندس محمد عبدالوهاب خضر مستشار المحافظ للحرير والصوب الزراعية في اطار التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة والإدارة المركزية للمكافحة ومعهد بحوث وقاية النبات.

 تم عقد فعاليات الندوة بالمركز الارشادي بالخارجة بحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة، والمهندسة وردة يونس مدير إدارة التدريب، والمهندس جابر عبد الخالق مدير الإدارة الزراعية بالخارجة ولفيف من المهندسين والمشرفين الزراعيين.

وبدأ الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الندوة الارشادية مرحبا بالسادة الضيوف شاكرا لهم تحمل مشقة السفر لتوصيل المعلومة وارشاد وتعليم المهندسين والمشرفين الزراعيين مهيبا بالحضور التركيز جيدا في المادة العلمية للاستفادة

 ومن جانبه أكد الدكتور احمد عبد المجيد، على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الإدارة المركزية للمكافحة ومعهد بحوث وقاية النبات على أتم الاستعداد للتعاون والاهتمام بجميع المشكلات وإيجاد حلول لها وعقد الندوات الإرشادية للتوعية التامة، وأخذ الاحتياطات التامة الأمر الذي معه يساعد على عدم وجود مشكلات وآفات والحفاظ على ثروتنا الزراعية.

 وألقى الدكتور أيمن حمود مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، محاضرة تحدث فيها عن كيفية تطور الإنسان في القضاء على الحشرات والآفات وكيفية تعرفة على المبيدات، والفرق بين الحشرة والآفة، وظروف الوادي الجديد المناخية واثارها علي الحشرات والآفات. 

وكيل وزاره الزراعة الصوب الزراعية معهد بحوث الندوة الارشادية لمكافحة الافات الحشد الخريفية سوسة النخيل

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