«مايان السيد» تفاجئ جمهورها بشعرها الطبيعي (صور)

فاجأت النجمة الشابة، مايان السيد، جمهورها، بأحدث إطلالة لها، وهي بشعرها الطبيعي، بعيدا عن تصفيفة "الكيرلي" التى اعتادت الظهور بها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتستحوذ إطلالتها الجديدة على إعجاب الآلاف من المتابعين.



مايان السيد



أحدث إطلالة لـ مايان السيد



تألقت مايان السيد، بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث اختارت الظهور ب تي شيرت أبيض اللون، مزين بالأزرار فى المتصف، ونسقت معه بنطال أنيق من الجينز، وأكملت اطلالتها بمجموعة من الإكسسوارت الذهبية الرقيقة.





مايان السيد



أيهما أجمل؟



وكتبت مايان السيد، لجمهورها، أيهما يعجبك أكثر علي؟ شعري وهو أملس أم كيرلي؟ أنا أحب كليهما لكنني شخصياً أفضل شعر ي بطبيعته الكيرلي، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية، فقالت لها أحدهم: " انتى كل حاجة عليكي حلوة"، فيما علقت أخرى: "الاتنين"، كما اختار عدد كبير من متابعيها ظهورها بالشعر الكيرلي الذ اعتادت الظهور به.



مايان السيد



لماذا تصدرت التريند؟





ومؤخرا، خطفت النجمة الشابة مايان السيد، إليها جميع الأنظار فى حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، حتى أنها تصدرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث “جوجل”، بعدما نشرت إطلالتها هذه عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام".





مايان السيد



إطلالة مايان السيد فى حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي



ظهرت مايان السيد، بإطلالة تشبه "عروس البحر" حيث تألقت بتوب ملون ومطرز، وتنورة طويلة ذات الأسلوب المكسي، مزودة بالكشاكش، ذو فتحة فى نهايتها، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون.





ستايل الشعر الكيرلي



تميل مايان السيد، عادة الظهور بإطلالة "الكيرلي" سواء فى المناسبات النهارية أو الليلية، ومع اختلاف الحدث، فهى لا تتخلى عن إطلالة الكيرلي التى تتألق بها بمثالية، وزينت أذنيها بأقراط ذهبية بارزة، وفى اليد ارتدت ساعة سوداء.



ولم تتكلف مايان السيد، فى وضع المكياج، حيث اختارت ميكاج هادئ، ووضعت حمرة شفاه وردية.



وقد تم عقد حفل عقد قران وزفاف محمد فراج وبسنت شوقي، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، يوم الجمعة الماضي، وسط حضور العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين والنجوم والنجمات، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات بشكل واسع، خلال حفل زفافهما وهما يرقصان على عدد من الأغاني والمهرجانات.