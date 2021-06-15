«الصحة» تكشف الأعراض المصاحبة لعملية زراعة القوقعة السمعية

كشفت وزارة الصحة الأعراض المصاحبة لعملية زراعة القوقعة السمعية، تلك العملية التى يتم إجراءها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال.

أوضحت الوزارة أن هناك أعراض طبيعية بعد عملية زراعة القوقعة السمعية وتشمل؛ طنين في الأذن، وعدم الاتزان وغالباً ما يتحسن خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الجراحة، لافتة إلى أن المريض قد يشعر بتغير حاسة التذوق وعادة ما يتحسن في الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر بعد الجراحة.

كانت وزيرة الصحة قد أعلنت إجراء المسح السمعى لـمليون و151 ألفا و284 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر من العام الماضى وحتى مساء أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 1901 طفل غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتبا صحيا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وكشف أنه تم تحويل 73 ألفا و739 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 7 آلاف و256 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

أشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.