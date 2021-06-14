بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

أعلنت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات يوليو المقبل بالزيادة الجديدة التي تبلغ 13% بنسبة تكلفة 31 مليار جنيه، ويتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم.

وأوضحت الهيئة عبر تقرير صادر عنها حصلت عليه «الدستور» أن قيمة زيادة العام المالي 2021/2022 ستصل مبلغ 282 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الزيادة ستكون بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتتمثل قيمة الزيادة كالتالي:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيها.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 بلغت 102% لمن استحق المعاش حتى 30 يونيو 2014.

فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/2014 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه ، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.

وأشارت الهيئة إلى أنه فى ظل انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على المواطنين وأيضا المتعاملين، من خلال توظيف الحلول الذكية، حيث تعمل الهيئة على تشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.