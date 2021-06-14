بعد حلفه بالطلاق 3 مرات.. نائب يكشف حقيقة تشبيهه لوزير المالية بسيدنا يوسف

قال حمادة زهير عضو مجلس النواب، إنه لم يشبه وزير المالية بسيدنا يوسف، وإنما شبه موقف مناقشة الموازنة الجديدة الذي حدث من وزير المالية بنفس ما حدث وقت سيدنا يوسف، مؤكداً أنه حلف بالطلاق للتصديق على حديثه.

وأضاف «زهير» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN» اليوم، أنه حلف بالطلاق أن رئيس الجمهورية هو أحسن رئيس حكم الدولة المصرية، ولم يأت مثله خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن وزير المالية هو أفضل وزير جاء في الحكومات.