بعد موافقة النواب.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية في قطاع الصحة

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة اليوم، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

وانطلاقًا من حرص الدولة على النهوض بصحة الـمواطنين، وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة الـمواطنين، مع استهداف ضمان جودة الخدمات المقدمة، وتحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة، وتتضمن خطة عام 21/2022 العديد من الـمبادرات .

حيث بلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%.

مستهدفات خطة الصحة في خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن خطة الصحة تستهدف الإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها؛ لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين بها والتي تصل اعتماداتها إلى 1.56 مليار جنيه.

كما تهدف الخطة الى الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%.

وكَذَلِك مُبادرة المشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه.

وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي.

كما تستهدف تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة باعتمادات تصل إلى 598 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة/ 420 حضانة أطفال/ 421 سرير رعاية أطفال.

فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه (بدأت في يوليو 2019) وباعتمادات تصل خلال 21/2022 إلى 105 مليون جنيه لتغطية 30 مليون سيدة.