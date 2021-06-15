وزير التعليم: لن ننشر عدد الأسئلة ولا توزيع درجات الثانوية العامة

الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تنشر عدد الأسئلة ولا توزيع الدرجات، لأن هذا يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على الحالي، لافتًا إلى أن مَن أدى امتحانات أولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدًا.

أضاف الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم، وبالتالي لا حاجة لمثل هذه المعلومات؛ لأنها لا تضيف شيئا كما كانت في الماضي.

وقررت وزارة التعليم تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ 10 يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للشعبه الأدبية.

◘ وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

◘ بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة.