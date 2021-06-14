مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تساءل المواطنون عن موعد انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

«الدستور» تواصل مع مصادر رسمية بوزارة الصحة والسكان، وأكدت أن الموجة الثالثة بالفعل بدأت في الانحسار منذ 3 أسابيع، لافتة إلى أنه من المقرر استمرار الانخفاض في معدلات الإصابة بكورونا حتى نهاية شهر يونيو.

وأوضحت المصادر أنه من المرجح انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد بداية الشهر المقبل، بشرط استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإقبال على التطعيم لتفادي الإصابة بالمرض.

موعد موجة كورونا الرابعة

وأكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنه من الوارد حدوث موجة رابعة لكن من المبكر الإعلان عنها، وهل تضم تحورات أو سلالات جديدة أم لا؟

وأوضحت المصادر أن طبيعية الفيروس نفسها لا يمكن الحكم عليها بشكل استباقي قبل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى ودخول ذروة الموجة الجديدة.