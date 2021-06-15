الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب اللبنانى: مبادرتى بنسختها الثالثة تحظى بموافقة عربية ودولية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبنانى

أعرب رئيس مجلس النواب ​اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين،​ عن انزعاجه الشديد من الأوضاع الراهنة في ​لبنان​، واصفًا استمرار حال التردي بأنه سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد عقباه.

 

وأكد بري فى تصريحات صحفية، أن مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية وإقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسا.

 

كما أعرب برئ عن قلقه البالغ من أن تمسك البعض بشروط تعجيزية ستزيد في تعقيد الأمور وليس انفراجها، وفقًا لموقع النشرة اللبناني.

 

وشدد على أنه من موقعه كرئيس لمجلس النواب، حريص جدًا على احترام ​الدستور​ وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه او تجاوزه او خرقه تحت أي مسميات.

 

ولفت بري إلى أن الأمة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة ​فلسطين​ الأخيرة، برغم بعض الأوجاع التي يعرفها هذا البد أو ذاك، مشيرًا الى أن من أهم انجازات ما حصل هو هذه الوحدة الشعبية الفلسطينة الشاملة، في داخل فلسطين كلها وفي خارجها.

 

وأعرب بري عن اعتزازه بما حققته المقاومة في غزة من صمود وثبات وانجازات كبرى، معتبرًا أن النصر الذي يجب الاهتمام به، كان نتيجة هذا التلاحم الجماهيري الفلسطيني في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ وفلسطين الـ48.

وشدد على فلسطينيي الـ48 أثبتوا صلابة ووعيًا تاريخيًا ونجحوا في تجميد الاحتلال من خلال اضرابهم الشامل الناجح وغير المسبوق منذ النكبة.

 

وفى وقت سابق من اليوم، قال عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطا الله، إنه لا قدرة لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ على ​تشكيل الحكومة.

 

وأشار عطا لله في تصريحات تلفزيونية، الى أنه لا يعتقد أن يكون هناك ولادة للحكومة يوم الأربعاء المقبل، وإن حصلت لن تكون ملبية للتطلعات والإشكالية التي ستبقى هي أن يكون هناك تفاهم عميق بين ​الرئيس ميشال عون​ والحريري من أجل عمل الحكومة، وفقًا لما نقله موقع “النشرة” اللبناني.

 

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة هناك مصارف لا تزال تهرب أموالا إلى الخارج، قائلا "لا أعرف لماذا رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الكابيتال كونترول"

النواب اللبناني نبيه بري لبنان خراب كبير حالة التردى

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أسفل كوبرى أبوحصيرة بدمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)