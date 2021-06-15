رئيس النواب اللبنانى: مبادرتى بنسختها الثالثة تحظى بموافقة عربية ودولية

أعرب رئيس مجلس النواب ​اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين،​ عن انزعاجه الشديد من الأوضاع الراهنة في ​لبنان​، واصفًا استمرار حال التردي بأنه سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد عقباه.

وأكد بري فى تصريحات صحفية، أن مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى بموافقة عربية وإقليمية ودولية وغربية، بما فيها فرنسا.

كما أعرب برئ عن قلقه البالغ من أن تمسك البعض بشروط تعجيزية ستزيد في تعقيد الأمور وليس انفراجها، وفقًا لموقع النشرة اللبناني.

وشدد على أنه من موقعه كرئيس لمجلس النواب، حريص جدًا على احترام ​الدستور​ وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه او تجاوزه او خرقه تحت أي مسميات.

ولفت بري إلى أن الأمة تعيش مرحلة عزة ونخوة بعد ملحمة ​فلسطين​ الأخيرة، برغم بعض الأوجاع التي يعرفها هذا البد أو ذاك، مشيرًا الى أن من أهم انجازات ما حصل هو هذه الوحدة الشعبية الفلسطينة الشاملة، في داخل فلسطين كلها وفي خارجها.

وأعرب بري عن اعتزازه بما حققته المقاومة في غزة من صمود وثبات وانجازات كبرى، معتبرًا أن النصر الذي يجب الاهتمام به، كان نتيجة هذا التلاحم الجماهيري الفلسطيني في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ وفلسطين الـ48.

وشدد على فلسطينيي الـ48 أثبتوا صلابة ووعيًا تاريخيًا ونجحوا في تجميد الاحتلال من خلال اضرابهم الشامل الناجح وغير المسبوق منذ النكبة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطا الله، إنه لا قدرة لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ على ​تشكيل الحكومة.

وأشار عطا لله في تصريحات تلفزيونية، الى أنه لا يعتقد أن يكون هناك ولادة للحكومة يوم الأربعاء المقبل، وإن حصلت لن تكون ملبية للتطلعات والإشكالية التي ستبقى هي أن يكون هناك تفاهم عميق بين ​الرئيس ميشال عون​ والحريري من أجل عمل الحكومة، وفقًا لما نقله موقع “النشرة” اللبناني.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة هناك مصارف لا تزال تهرب أموالا إلى الخارج، قائلا "لا أعرف لماذا رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الكابيتال كونترول"