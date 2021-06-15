عضو برجال الأعمال: مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال الـ7 سنوات الماضية

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية والمدن الجديدة بالإضافة إلى المجمعات الصناعية أدت إلى لجوء مصر إلى إطلاق منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية بحضور عدد كبير من وزراء الاستثمار بالدول الأفريقية، متوقعًا زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبلدان أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن النهضة التي حدثت في مصر لم تقتصر على دورها المحلي فقط، وإنما اشتملت اعمار عدد من الدول العربية مثل العراق وليبيا وغزة، مؤكدًا حرص القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين في المشاركة في اعمار تلك الدول بجانب الحكومة المصرية.



وفي سياق منفصل؛ أكد عمرو فتوح أن هناك منظمات مجتمعية استطاعت القيام بأعمال خيرية كثيرة لمساعدة المواطنين للتصدي للجائحة دون مساعدة او مساندة من الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة أطلقت مبادرات لدعم ريادة الأعمال و إطلاق مبادرة 100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة و مساعدة النساء لإيجاد فرص عمل لهم.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، انه لا يوجد أي بلد بالعالم اتخذت إجراءات مثل الإجراءات التي اتخذتها مصر أثناء الجائحة للحفاظ على الاقتصاد و توفير فرص عمل للمواطنين على عكس هناك دول خارجية أغلقت أبواب مصانعها أمام العمالة

وطالب عضو لجنة الصناعة و البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، من الشركات العالمية الكبيرة ضرورة الوقوف ومساعدة الدول الإفريقية الفقيرة خلال جائحة فيروس كورونا.