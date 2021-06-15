الحزب السورى القومى الاجتماعى يدين دعوة مسيرة الإعلام الاستيطانية بالقدس

أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي الدعوة إلى تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأشار الحزب إلى أن تلك الدعوة تندرج في سياق إرهاب الاحتلال ومشاريع الاستيطان والتهويد.

وأكد الحزب في بيان صدر عنه، الإثنين، أن الصراع مع الاحتلال هو صراع وجودي، وكلما صعد الاحتلال من إرهابه وضاعف من عنصريته، كلما ازداد الشعب الفلسطيني تمسكا بأرضه وصلابة في مواقفه وصمودا على أرضه.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطينى لا سيما في القدس المحتلة، للتصدي لمسيرة المستوطنين بإرادة صلبة لا تلين، وإلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات التي ستقام يوم غد الثلاثاء انتصارا لفلسطين وعاصمتها القدس.

وفى وقت سابق، حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، من خطورة تفجر الأوضاع في المنطقة في حال إصرار القوة القائمة بالاحتلال، على تنظيم مسيرة الأعلام حول المسجد الأقصى المبارك غدا الثلاثاء، محذرا من الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة، وما يمثله من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة الاستفزازية ستؤدي إلى تأزم الأوضاع من جديد، فضلاً عن تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في المنطقة، في أعقاب الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل لوقف سياساتها الاستفزازية، التي لن تجلب إلا مزيدا من العنف والدمار للمنطقة، فضلا عن أنها تمثل انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي، وتحديا سافرا لكل قرارات الشرعية الدولية.

فيما رسم متضامنون من الجالية الكولومبية لوحة فنية أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وذلك خلال وقفة نظمت احتجاجًا على ممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجسدت اللوحة صورة امرأة ترتدي الثوب الفلسطيني، المزين بخارطة فلسطين وألوان العلم الفلسطيني، وتعتمر الكوفية على رأسها، وكتب أسفل اللوحة كلمة فلسطين باللغة الإنجليزية، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.