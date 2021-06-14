الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حى النزهة: إصلاح الهبوط الأرضى بشارع عبدالحميد بدوى يستغرق من يومين لثلاثة أيام

هبوط ارضي بشارع عبدالحميد
هبوط ارضي بشارع عبدالحميد بدوي النزهة

قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع عبد الحميد بدوي أسفل كوبري التلاقي المتجهة للشيراتون جاء بسب تغير دفعي لتغير مسار خط أنابيب البترول تحت الأرض واهتزازها مما نتج عنه انفجارها بجوار "بيارة" صرف صحي أوقعت الكسر في ماسورة الصرف الصحي، وسببت الهبوط الأرضي.

وأوضح "عقل" لـ"الدستور" أن رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي المهندس عادل حسن وأجهزة حي النزهة، يتابعون عمليات الإصلاح.

وأكد رئيس حي النزهة، أن العمل لإصلاح ماسورة الصرف سيستغرق من يومين لثلاثة.

وكان قد نفى اللواء ماهر محمد كامل رئيس حي عين شمس لـ"الدستور" وقوع هبوط أرضي بأحد شوارع حي عين شمس كما تم تداوله.

وأوضح رئيس الحي أن الشارع الواقع به هبوط أرضي هو شارع عبدالحميد بدوي ولا يقع بحي عين شمس.

وأشار كامل إلى أنه في الوقت الحالي يتم التعامل معه من قبل أجهزة حي مصر الجديد نتيجة لكسر في شبكات الصرف أدت للهبوط.

ونشرت إحدى المواقع الإخبارية خبرا يفيد بوقوع هبوط ارضي بحي عين، انتقل فيه المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى موقع الهبوط الأرضي بشارع عبد الحميد بدوى بعين شمس، لمتابعة أعمال الإصلاح وتغيير حوالى ١٢ مترا بخط الصرف الصحي قطر ٤٥٠ مم بمنطقة الهبوط الذي نتج بسبب كسر في ماسورة صرف.

وقال المهندس عادل حسن، أن الهبوط الأرضي حدث بعمق حوالى ٣.٥ متر قطر ٥ أمتار تقريبا، ولم ينتج عنه أي أضرار، وعلى الفور تم تأمين الموقع وبدء أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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شارع عبدالحميد بدوي حي النزهة اصلاح هبوط ارضي شركة المياة والصرف أخبار محافظة القاهرة

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