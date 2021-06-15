الثلاثاء 15 يونيو 2021
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محافظات

أجرة السويس.. جروب يتصدى لسائقي الملاكي بالالتزام بالعداد وتوصيل مرضى الكلى مجانا (فيديو)

سائق تاكسي أجرة السويس
سائق تاكسي أجرة السويس

لم يجد فرصة عمل مناسبة لمؤهله الذي حصل عليه من كليته كمهندس زراعي، لكنه استغل مداركه التي اتسعت فترة الدراسة لتطوير نفسه.

يقول خالد عبد الرحيم، إنه لم يعمل بمجاله منذ تخرجه في كلية الزراعة، لتعذر الحصول على وظيفة بمحافظة السويس، عمل سائقا بمسقط رأسه في السويس منذ عشر سنوات، وتدرج حتى حصل على رخصة درجة أولى.

تاكسي أجرة السويس
تاكسي أجرة السويس

ويضيف صاحب الـ36 عاما: "كان نفسي أكون موظف لكن محصلش نصيب فقررت أعمل مشروعي الخاص وبحب شغلي وفخور بنفسي وزوجتي وأولادي كمان فخورين بيا".

كون خالد وزملائه من سائقي تاكسي الأجرة، الذين يفضل أن يطلق عليهم "الكباتن"، مجموعة جمعهم جروب عبر تطبيق تليجرام، اتفقوا أن يتصدوا من خلاله لمزاحمة أصحاب وسائقي السيارات الملاكي في مصدر رزقهم الوحيد.

تاكسي أجرة السويس
تاكسي أجرة السويس

يقول خالد إنهم كأصحاب سيارات أجرة، يتحمل الواحد منهم أكثر من 8 آلاف جنيه مقابل التجديد السنوي للترخيص وقال: "وييجي صاحب الملاكي اللي بيجدد ترخيصها كل 3 سنين بألفين جنيه ياخد العملاء قدامنا".

يفضل خالد إطلاق لقب عميل على ركاب سيارته لا لقب زبائن، ويحرص على التعامل معهم بشكل حيد، يجعلهم يفضلون التعامل معه وزملاءه سائقي الأجرة.

تاكسي أجرة السويس
تاكسي أجرة السويس

أطلق المهندس خالد مبادرات عدة، أهمها تطوعه بتوصيل مرض الفشل الكلوي مجانا، كما أطلق مبادرة (شغل عدادك) وقال: "بنروح للعميل لحد البيت ونشغل العداد.. نعمل ايه تاني؟".

 

وابتكر خالد طريقة ليتمكن العميل التمييز بين سيارات تاكسي الأجرة البيضاء في السويس والسيارات الملاكي ذات اللون نفسه، بأن وضع على سياراته شريط أزرق ليتقدم بها كعينة لإدارة مرور السويس، آملا أن يتم تعميم هذا التعديل، بعد تلقي شكاوي عديدة من العملاء الذي يختلط عليهم الأمر ويفاجئوا أنهم استقلوا سيارات ملاكي لا تحتوي على عداد لمجرد أنها بيضاء لون التاكسي.

 

السويس أجرة تاكسي فرصة عمل العداد

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