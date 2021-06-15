الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

من دفتر حكاياتهم.. العمالة غير المنتظمة: العاصمة الإدارية أنقذتنا من شبح البطالة

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

إنجازات سيذكرها التاريخ في صفحاته تسطرها العاصمة الادارية الجديدة يومًا تلو الأخر بداية من بنائها الفريد من نوعه بأيدي مصرية تعمل ليل نهار كي تزدهر الصحراء بعمران أبهر العالم أجمع.

استطاعت العاصمة الادارية أن تستوعب آلاف العمال الذين كانوا يبحثون عن فرصة ولكن الحظ لم يكن حليفهم حتى كانت المشاريع القومية وعلى رأسها العاصمة الجديدة تفتح لهم أبواب العمل على مصراعيها.

وفي تصريح لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قال إن هناك 500 ألف شخص يعملون في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى طلبات التعيين المقدمة من الشباب وتعمل على توفيق متطلبات الوظائف.

محمد سامح: فني كهرباء 

طالب بالفرقة النهائية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بقسم التصميم الداخلي، اشتغل في عدة وظائف خلال الإجازة، تنقل من عمل إلى آخر حتى يكتسب الخبرات التي تؤهله لسوق العمل إلى أن سمع عن توافر فرص عمل في العاصمة الادارية الجديدة، تم قبوله للعمل فني كهربائي .

وقال محمد، ل"الدستور"، إن العمل في العاصمة الجديدة أكسبه العديد من المهارات لأنه يعمل وسط كبار المهندسين والعمال المخضرمين".

سعيد راضي:أقبض مرتين في الشهر

أما سعيد راضي فكان يعمل باليومية ضمن فئة الفاعلية الذي ينتظرون أحد المقاولين  "اقعد استني حد عايز يمحر حاجة في بيته ويجي يتفق معايا على المبلغ اللي يقدر يدفعه ونتوكل على الله".

وحكي عن طبيعة عمله التي يكون فيها "الشغل يوم وعشرة لا"، إلى أن قرر التقديم للعمل في العاصمة الادارية رغم خوفه من عدم قبوله لأنه يبلغ من العمر ثلاث وخمسون عامًا.

وأضاف أنه تم قبوله للعمل هناك، معبرًا عن سعادته من الوظيفة التي أصبحت متوافرة بشكل دائم  "المشاريع كتير ولما نخلص اكيد هروح مشروع تاني".

عماد جرجس: العاصمة الادارية فتحت بيتى 

قبل أن يعمل عماد جرجس في العاصمة الادارية منذ عام ٢٠١٦ كان يبيع شنط  إلى أن توجه للعمل في العاصمة كبراد مواسير.

وقال إن العمل في العاصمة ساعده أن يكون له وظيفة ثابتة تمكنه من تحقيق مصدر دخل "ياخد مرتب كويس جدا" ما جعله قادر على تلبية احتياجات أسرته وأطفاله الثلاثة إلى جانب توفير التعليم المناسب لهم بكل ما يحتاجونه.

واستكمل أن العمل باليومية لأي فرد لا يمكنه من تحقيق الدخل الجيد أو تلبية احتياجات ومتطلبات أي أسرة وتظل المشاكل المادية تحيط الجميع "بيبقى في ايجار وفاتورة مياه وكهرباء  وغاز وحاجات كتير لازم تتدفع وتفضل تتراكم لو مفيش دخل ثابت يقدر يدفعهم" الأمر الذي انتهى تماما عند عمله بالعاصمة الجديدة.

خبير اقتصادي: بناء دولة حديثة

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، للدستور"، أن  العاصمة الإدارية خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة، وسيكون لها دورا فى إنشاء حيز عمراني جديد، إضافة إلى عوائد اقتصادية هائلة خاصة وأن هناك شركات كبري وجامعات ومشروعات خدمية، باستثمارات بلغت 800 مليار جنيه.

وأضاف أن العاصمة الادارية استطاعت توفير  آلاف من فرص العمل للشباب والعمالة غير المنتظمة أو لعدة فئات ومهن مختلفة، وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي، وتمثل أحد آليات التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأكد أن الدولة تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وخفض معدلات البطالة، خلال الفترة المقبلة وهو ما استطاعت توفيره من خلال المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة  الادارية الجديدة.

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