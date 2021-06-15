الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، عن اجراء  وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان:" وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد اجرى بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الابراهيمي".

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إنه يتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عملية السلام بالمنطقة.

 

وكتب بينيت في تغريدة على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بموقع "تويتر": "أشكر الإمارات العربية المتحدة على تهانيها الحارة".

 

وأضاف: "أنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية في جميع المجالات".

 

وتابع: "أتطلع إلى العمل مع الإمارات على دفع السلام والأمن والاستقرار بغية توفير الرفاهية لشعبينا وللمنطقة بأسرها".

 

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وزارة الخارجية الإماراتية على حسابها في "تويتر" تهنئة لرئيس الوزراء بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية، يائير لابيد، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

 

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: "نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

 

في سياق متصل، هنأ ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ي بينيت، وحليفه ووزير خارجيته يائير لابيد بتشكيل الحكومة.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن ولي العهد أرسل برقية تهنئة إلى بينيت ولابيد، "أعرب فيها عن خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم".

 

من جانبه، شكر بينيت ولي عهد البحرين "على تبريكاته الحارة"، وأكد أنه "يتطلع إلى العمل مع سموه على توسيع رقعة التعاون بين البلدين، في سبيل دفع السلام والازدهار والأمن قدما لصالح شعبينا"، حسبما أفاد الحساب الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

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