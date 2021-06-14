قداس شكر واحتفال بكنيسة سيدة مصر للأقباط الكاثوليك فى باريس

أقامت كنيسة العذراء سيدة مصر بباريس، قداس شكر، أعقبه احتفال الكنيسة بالأب يوساب مهني، الذي خدم مدة تزيد على الأربع سنوات أثناء دراسته بألمانيا، وسوف يعود إلى مصر، ليواصل خدمته هناك.

تخلل الاحتفال كلمات من ممثلين عن الشعب، والشباب، وتقديم الهدايا التذكارية تقديرًا لجهوده وخدمته.

حضر الاحتفال الأب جان ماري، مسئول الكنائس الشرقية بباريس، والأب جون بيير عن الكنيسة اللاتينية.

الأب روفائيل قزمان سوف يواصل الخدمة بالرعية، خلفًا للأب يوساب مهني.