الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قداس شكر واحتفال بكنيسة سيدة مصر للأقباط الكاثوليك فى باريس

كنيسة العذراء سيدة
كنيسة العذراء سيدة مصر بباريس

أقامت كنيسة العذراء سيدة مصر بباريس، قداس شكر، أعقبه احتفال الكنيسة بالأب يوساب مهني، الذي خدم مدة تزيد على الأربع سنوات أثناء دراسته بألمانيا، وسوف يعود إلى مصر، ليواصل خدمته هناك.

تخلل الاحتفال كلمات من ممثلين عن الشعب، والشباب، وتقديم الهدايا التذكارية تقديرًا لجهوده وخدمته. 

حضر الاحتفال الأب جان ماري، مسئول الكنائس الشرقية بباريس، والأب جون بيير عن الكنيسة اللاتينية.

الأب روفائيل قزمان سوف يواصل الخدمة بالرعية، خلفًا للأب يوساب مهني.

 

كنيسة العذراء الهدايا التذكارية فترة الخماسين كاثوليك اقباط الكاثوليك الكنائس المسيحية الكنيسة اللاتينية

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

فريق من النيابة العامة للتحقيق في قضية «شقة الزمالك»

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

الفنانة فاطمة كشرى وأسرتها يوجهان الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)

وزير خارجية إسرائيل يتعهد بإنهاء الحالة العدائية مع أوروبا