الإثنين 14 يونيو 2021
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عالم

تكتل لبنان القوى: لا قدرة للحريري على تشكيل حكومة جديدة

النائب جورج عطالله
النائب جورج عطالله

قال عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطا الله، اليوم الإثنين،​ إنه لا قدرة لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ على ​تشكيل الحكومة.

وأشار عطا لله في تصريحات تلفزيونية، الى أنه لا يعتقد أن يكون هناك ولادة للحكومة يوم الأربعاء المقبل، وإن حصلت لن تكون ملبية للتطلعات والإشكالية التي ستبقى هي أن يكون هناك تفاهم عميق بين ​الرئيس ميشال عون​ والحريري من أجل عمل الحكومة، وفقا لما نقله موقع “النشرة” اللبناني.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة هناك مصارف لا تزال تهرب أموالا إلى الخارج، قائلا "لا أعرف لماذا رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الكابيتال كونترول".

وفى وقت سابق من اليوم، قال مصدر سياسي لبناني، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يدرس تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون كـ"واحد من خياراته".

وقال المصدر، اليوم الإثنين، إن لدى الحريري خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل في المدى المنظور.

وأوضح المصدر، أن تأكيد الحريري على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لا يعني في المطلق أن اعتذاره عن تأليف الحكومة سيكون على رأس أولوياته، وإن كان لا يزال واحداً من الخيارات، ما لم يبادر رئيس الظل للجمهورية، زعيم "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى إعادة النظر في أولوياته، بدءاً بوقف رهانه على انهيار البلد كشرط يعيد تأسيس نفسه سياسياً.

واعتبر أن الحريري قدّم كل ما لديه من تضحيات، قوبلت بالرفض من التيار السياسي المحسوب على باسيل.
يذكر أنه كان تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.

تكتل لبنان القوى سعد الحريري تشكيل الحكومة ولادة حكومة لبنان

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