الإثنين 14 يونيو 2021
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اقتصاد

اتحاد المستثمرين: مصر لديها بنية قوية في صناعة الأدوية

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن مصر لديها بنية قوية جدًا في صناعة الأدوية، فمصر لديها حوالي 194 مصنع أدوية، مشيرًا إلى أنه رقم جيد جدًا.

وأضاف حافظ في تصريح لـ"الدستور" ، أن لدينا فائض من الأدوية نستطيع أن نصدرها إلى دول أفريقيا أو آسيا أو شرق أوروبا، لافتًا أن مصر متواجدة بصادراتها في أكثر من 72 دولة، وأن هناك مشكلة تواجه تصدير الأدوية ومستلزماتها وهي تدني سعر بيع بلد المنشأ، مشيراً إلى أن مصر يوجد بها ارخص سعر للدواء بالعالم وذلك لوقوف أصحاب مصانع الأدوية بجانب المريض.

وأشاد رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بدور القيادة السياسية بتوفير لقاح كورونا للمصريين، فضلاً عن دورهم الكبير في إتاحة هذا اللقاح للعمال بالمصانع.

وأضاف الدكتور محيي حافظ، أن مصر حالياً تجري تصنيع لقاح بالتعاون مع الصين وسيتم تجريبه على المتطوعين الاصحاء، لافتًا ان هناك عدد كبير من اللقاحات تجريها دول عديدة لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا ان افضل لقاح هو المتخذ من السلالة المحلية، مفصلاً ان اذا انتجت مصر لقاح ونجح فهذا سيكون افضل لقاح بالنسبة للمصريين لانه متخذ من السلالة المحلية.

وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مدينة الدواء التي قامت الدولة بإنشاءها خلال الفترة الماضية، تساهم بنسبة كبيرة في زيادة حجم الصادرات المصرية من الأدوية، بالاضافة إلى  زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بها، مؤكدًا أن مصر استطاعت التقدم في صناعة الأدوية المثيلة وهي الادوية التي تطابق المنتج الدوائي الأصلي، ودائماً تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأدوية الأصلية حتى تكون في متناول الجميع. 

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