منها «العنكبوت والصبار».. 7 نباتات مثالية للمنزل العصرى

لطالما كانت النباتات حليفًا للبشر، من خلال تزويدنا بالأكسجين والظل وحتى الطعام، ولا شك أن النباتات مفيدة من نواح كثيرة، ومنها لجعل منزلك جذابًا، إذا تم وضعها بشكل استراتيجي حول المنزل وباستخدام النوع المناسب من النباتات.

لذا قدم موقع "healthybuilderz" الطبى، أفضل النباتات الداخلية التى يمكنك استخدامها فى المنزل لشغل المساحات الفارغة.

نبات الصبار:

"نبات الخلود" ، هكذا سمى المصريون القدماء نبات الصبار، لأنه يتمتع بفوائد طبية واسعة النطاق مع الحفاظ على منزلك، حيث يحتوي هذا النبات داخل أوراقه الشائكة السميكة على مادة هلامية شفافة تُعزى إلى التئام الجروح وخصائصه المضادة للالتهابات.

كما يمكن دهن الجروح والحروق بالجيل مباشرة لأنه يحتوي أيضًا على خصائص مطهرة، بالإضافة الى علاج مشاكل الجلد الطفيفة.

نبات العنكبوت:

نبات العنكبوت مثالي للمبتدئين لأنه سهل النمو ويتطلب القليل من المتابعة، فكل ما عليك وضعه بشكل استراتيجي في ضوء الشمس الساطع.

هذا النبات فعال للغاية في امتصاص أول أكسيد الكربون في الهواء، وكذلك تنقية السموم، مثل الفورمالديهايد والزيلين.

نبات دراسيناس:

تعمل خصائص تنقية الهواء في الدراسيناس على إزالة السموم، مثل البنزين والفورمالديهايد وثلاثي كلورو الإيثيلين والزيلين.

ومن السهل أيضًا الحصول عليها حيث تحتوي على 40 نوعًا لها نفس الفوائد، ومع ذلك يجب وضعها بعيدًا عن متناول حيواناتك الأليفة لأنها قد تكون سامة للحيوانات.

نبات اليشم:

تمت دراسة فوائد نبات اليشم، أو كما يعرف بنبات المال، على نطاق واسع لتنقية الهواء من المركبات العضوية المتطايرة، حيث قلل من ظهور نوبات الربو بنسبة 10٪ تقريبًا، ويعتقد أيضًا أنه يجلب الحظ السعيد والازدهار المالي في المناطق الآسيوية.

نبات النعناع:

يمكن زراعة نبات النعناع في الداخل والخارج، ومع ذلك ، يمكن أن يشغل النعناع الذي يزرع في الهواء الطلق معظم مساحتك لأنه يتكاثر بسهولة.

وتعتبر رائحة النبات وتركيبه الكيميائي عبارة عن مبيد حشري طبيعي يصد البعوض والآفات النباتية الأخرى.

عشب الليمون:

يعمل العطر الذي يطلقه هذا نبات الليمون، كعلاج عطري طبيعي يهدئ الأعصاب، كما أنه يسهم فى طرد البعوض.

نبات الريحان:

يُعرف الريحان بكونه عشبًا متعدد الاستخدامات ويمكن أن يعزز نكهة الكثير من الوجبات، من ناحية أخرى ، فإن النبات فعال فى طرد الحشرات.