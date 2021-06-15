«تشييد رجال الأعمال»: يجب إنشاء شركات متخصصة لأعمال الصيانة مسجلة بوزارة الإسكان

اقترح المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إضافة عبارة باللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الشاغلين بالمادة 168 بالقانون توضح اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين، وأن يتم تقرير الجزاءات على عدم الوفاء بالالتزامات المالية بأن يتم قطع الخدمات.

ونوه رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إلى أنه إذا تخلف شاغل عن الالتزامات المالية الخاصة بالصيانة فإنه يساهم في أضرار جسيمة بالعقار، مما يفقد الحفاظ على الثروة العقارية، وهذا من شأنه إحداث خلل جوهري يؤثر على عمل اتحاد الشاغلين.

وفي نفس السياق، قال المهندس وليد مختار، مطور عقاري وعضو جمعية رجال الأعمال، إن رئيس الاتحاد له صلاحات ممنوحة من إدارة اتحاد الشاغلين بالمجمعات السكنية، منها كيفية عمل إدارة صيانة وخدمات منفصلة عن الاتحاد، على أن تكون شركة صيانة وخدمات مسئولة عن الاصطلاحات

وأكد «مختار» على ضرورة استثمار العائد المخصص لصيانة العقار، وكيفية مدى الاستفادة من العائد في أعمال الصيانة، مؤكدًا على أهمية سن القوانين التي تقوم الدولة بتعديلها، على أن ينال قانون اتحاد الشاغلين نصيبًا من تلك الإجراءات والتعديلات الهامة التي تحدث طفرة اقتصادية.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد شلبي، المطور العقاري، وعضو جمعية رجال الأعمال، على ضرورة إنشاء شركات متخصصة لأعمال الصيانة مسجلة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاعتمادهًا رسميًا، ويتم تصنيف الشركات وتكوديها كمثل شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

وأشار «شلبي» إلى أن الإدارات المالية الخاصة باتحاد شاغلين عن المجمعات السكنية الكبرى تحتاج إلى وحدة مراجعة، مضيفًا أن تشكيل جمعية عمومية لاتحاد الشاغلين يجب أن يتضمن كل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مرة سنويًا، وذلك لمناقشة سداد الالتزامات المالية لمن تخلف عن سداها السنوي من شاغلي الوحدات السكنية.

من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيلة أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه يجب على اتحاد الشاغلين الاستفادة من عائد الناتج الاستثماري من موارد الاتحاد التي يتلقاها من أعضاء الاتحاد، على أن يتولى أمين الصندوق تحصيل كافة الرسوم والالتزامات المالية التي تقرها الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار كيفية التصريف من الناتج العائد من ودائع الصيانة.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الفيديو «كونفرانس» مساء اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 بعنوان «المائدة مستديرة لمناقشة ملاحظات قانون اتحاد الشاغلين والمطورين العقارين»، حيث أدار المائدة المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد، وبمشاركة المهندسة نفيسة هاشم وكيلة أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس هشام شكري عضو لجنة التشييد بالجمعية، والدكتور أحمد شلبي عضو اللجنة، والمهندس وليد مختار عضو لجنة، والمهندس محمد خالد العسال عضو جمعية رجال الأعمال.