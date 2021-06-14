الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المعتز بالله مصطفى يكتب: الذكرى الثالثة للبيت الكبير

المعتز بالله مصطفى
المعتز بالله مصطفى

تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الثالثة لكيان ولد كبيرا، متفرد بذاته، متميز بأعضائه.اختلف الجميع على تعريفه: هل هو حزب سياسي؟ أم هو ائتلاف لأحزاب عدة؟.. الإجابة: هو حالة سياسية منفردة لشباب دائما ما يختار الوطن أولا.
 

أكاد أجزم أن أشد المتفائلين لم يكن يتصور أن يوما ما سوف يكون هناك كيان يجمع كافة الأطياف السياسية تحت مظلة واحدة، وهذا التباين في الاتجاهات والأيدلوجيات السياسية هو سر قوة هذا الكيان الذي ولد كبيرا.


لقد تربينا منذ الصغر أن ممارسة الشباب للعمل السياسي هو طريق محفوف بالمخاطر، وأن تمكين الشباب فى منصب قيادى سواء (تنفيذي أو نيابى) ما هو إلا درب من دروب الخيال. ولكن فى ظل حكم رشيد وقيادة حكيمة أصبح هذا الخيال واقعا ملموسا.
نعلم جيدا أن ثلاث سنوات ما هي إلا نقطة فى تاريخ الأمم، و لكن مخرجات ومجهودات أعضاء تنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين خلال الثلاث سنوات الماضية سوف تكتب بحروف من ذهب فى تاريخ السياسة المصرية الحديثة.
شباب يضعون أمام أعينهم مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا.
شباب صدقوا ما عهدوا الله عليه.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
 

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