محمود الحجاوى يكتب: تمكين الشباب من أهم أعمدة الجمهورية الجديدة

الشباب هم بناة المستقبل ونواة المجتمع الأساسية وبدون استثمار طاقات الشباب لم تنهض أى دولة ويعد الشباب عنصرًا أساسيًا لتقدم الشعوب وتطورها، فالمجتمعات التي تمتلك نسبةً كبيرةً من هذه الفئة تعد من المجتمعات القوية، لذلك اتجهت الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الاهتمام بالشباب وكسر الحاجز بين المسئولين بالدولة وبينهم لفتح آفاق من الحديث والحوار البناء والذى يتناول أهم القضايا التى يعانى منها المجتمع المصرى عامة والشباب خاصة .



- فى أبريل عام 2018 بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الحياة السياسية كانت بداية تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكان أهم أهدافها أن تكون منصة حوارية تجمع مختلف التيارات السياسية، للعمل معاً من أجل مستقبل هذا الوطن وجعل أصوات الشباب مسموعة فى صنع القرار، وأيضاً ممارسة السياسة بشكل جديد، نحن كأعضاء فى التنسيقية يوجد بيننا اليسارى والوسطى واليمينى فمنا المؤيد ومنا المعارض، ولكن المعارضة البناءة التى تهدف أيضاً لدعم الدولة.



التنسيقية تجربة جديدة فى ممارسة العمل السياسى فى مصر، والهدف منها إعداد كادر سياسى لممارسة العمل السياسى بمفهومه الجديد وإمكانية طرح أفكاره ورؤى على المسئولين والسماع له ومشاركته فى صنع القرار وبعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس التنسيقية أشعر بالفخر لانتمائى لهذا الكيان الشبابى العظيم والذى يضم شباب الأحزاب السياسية والسياسيين من مختلف محافظات مصر والذين يتمتعون بخبرات متنوعة فى شتى المجالات فلدينا شباب تنفيذيين وهم 6 نواب محافظين وشباب برلمانيين 12 عضو مجلس شيوخ و31 عضو مجلس نواب والشباب أقرب للشباب والشباب لا يكل ولا يمل ولاييأس ولذلك الاستفادة كانت عظيمة جدا من تجربة زملائنا فى العمل التنفيذى والعمل البرلمانى وجاء ذلك أثناء وجودى عضوًا فى اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، حيث كنا نتناول كل ما يخص الملفات الاقتصادية المهمة (الاستثمار - المشروعات الصغيرة والمتوسطة - ريادة الأعمال - الإصلاح الإدارى - السياحة ) وتقديم المقترحات والمشروعات الخاصة بالشأن الاقتصادى والتى تقدمنا فيها بأكثر من ورقة عمل ومقترحات لمشاريع قوانين من أجل تخفيف العبء عن المواطن المصرى والتنسيقية تعمل كخلية النحل فلدينا لجان مختلفة كلجنة الحماية المجتمعية واللجنة الثقافية ولجنة البيئة ولجنة السياسات الأمنية والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان ولجان أخرى تتناول ملفات مهمة فى المجتمع المصرى وهذه اللجان يوجد بها أعضاء مجلس نواب و أعضاء مجلس شيوخ، ولذلك نجد أن جميع ما يتم طرحه من ملفات ومشاريع قوانين وأوراق عمل يعرض على الغرفتين عن طريق زملائنا السادة النواب.



الآن وبعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس التنسيقية والتى تتناول السياسة بمفهومها الجديد فدعونا نقول إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية وأن كان هناك اختلاف فى الآراء والأفكار، ففى النهاية نصل إلى منتج واحد ما دلم الهدف هو بناء الوطن.



عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين