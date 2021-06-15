بريطانيا تلغى الاحتفالات بيوم الحرية وسط تخوفات من أزمة إنسانية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاحتفال بيوم الحرية سيتأخر لمدة شهر على الأقل - بعد أن حذر العلماء من خطورة انتشار فيروس كورونا في أعقاب التحذيرات من وصول الوفيات إلى 500 حالة يوميا إذا ما تم رفع القيود.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء إن القيود الحالية ستبقى حتى 19 يوليو - حيث تنتشر العدوى لضرب المزيد من الناس، بشكل أسرع للتغلب على متغير دلتا.

وتظهر النماذج الطبية كيف يمكن أن تصل الوفيات اليومية إلى 500 حالة يوميًا بحلول أغسطس، وفقًا للعلماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

وتوقعت النمذجة الرشيدة أن يرتفع دخول المستشفيات إلى ذروة الموجة الأولى إذا تقدم جونسون بخريطة الطريق في 21 يونيو.

وحذر العلماء من أن 500 حالة وفاة في اليوم كانت ستنتهي قريبًا إذا لم يتم التعامل بحذر مع الانتشار السريع للعدوى، مع توقع ما يقرب من 50000 حالة وفاة خلال أشهر الصيف.

وتعهد رئيس الوزراء بأن تحركه لتأجيل الحرية لمدة أربعة أسابيع إضافية سينقذ آلاف الأرواح ويوقف إغراق المستشفيات.

في حديثه من داونينج ستريت الليلة، قال بوريس الذي ظهر كئيبا: "اليوم لا أستطيع أن أقول إننا اجتمعنا بجميع اختباراتنا الأربعة للمضي قدمًا في الخطوة الرابعة في 21 يونيو".

وتابع "أعتقد أنه من المعقول الانتظار لفترة أطول قليلاً، حان الوقت الآن للتخفيف من المعجل، لأنه من خلال توخي الحذر الآن ، لدينا فرصة في الأسابيع الأربعة المقبلة لإنقاذ عدة آلاف من الأرواح عن طريق تطعيم ملايين آخرين."

وتابع وهو محاط بكبار علمائه، أن تأخيرًا قصيرًا من شأنه أن يكسب المزيد من الوقت في السباق ضد الفيروس - واستبعد إلغاء الإغلاق.

وحذر من أن هناك "الملايين من الشباب الذين لم يتم تطعيمهم" - لكن يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 24 عامًا أن يحجزوا التطعيمات من يوم غد.

وحذر قائلا "للأسف، قد يمرض بعض كبار السن والضعفاء، حتى لو حصلوا على التطعيمات".

ومع ذلك ، فقد منح جونسون الأمل في تخفيف جميع القواعد في 19 يوليو ، قائلاً إنه يأمل ألا يحتاج إلى التأخير مرة أخرى وسيكون هذا هو "الموعد النهائي".

