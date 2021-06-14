نور الشيخ يكتب: 3 خطوات للمستقبل

ظن البعض انها حُمى البدايات أوحماسة الشباب او حظ المبتدئين، هو الحاكم والمحفز للتجربة، ظن البعض أنهم يلهون ويعبرون عن السياسيات القديمة، ظنونً وظنونً، فجاءات الإجابة صادمة لهم وحالمة لنا، إنها التنسيقية.

تجربة فريدة صهرت طاقات غير محدودة من الشباب المصرى المختلف، لم أكن أتخيل يوماً أن أجلس على مائدة ملئة بالأقطاب المتنافرة والمدهش هو الوصول لقرار، ظننت مع مر السنين إن الاحلام فى بلدى لا تتحقق، ولكنها تحققت بفضل الإرادة السياسية الساعية لإحتواء الطاقات والافكار البنائة وعدم الإقصاء لأحد، ونجحت وصعدت الى قمة هرم التمكين السياسي.

لم يكن الطريق مفروشاً بالورود ولكنه كان مُعبّدْ بالاحلام والطموحات مستنيراَ بالإرادة والعمل والجهد، التنسيقية نشأت لتبقى وتكون قبلة السياسة المصرية، ثلاث سنوات من الأداء يشبة خلية النحل،لا مجال للتعب او التهاون، حقاً تعلمنا كيف تكون الأسرة و كيف تبنى الأوطان.

صف لى يا عزيزى كيف ستكون الحالة السياسية بدون التنسيقية ؟

كيف سترى الأداء البرلمانى بغرفتيه وكيف سترى الأداء التنفيذى داخل العديدمن المحافظات كيف هو حال الشباب إن لم يجد منصة حوارية للحديث والابتكار والتفكير و الإبداع والإنتاج والتواصل، كيف سيصبح قلب الوطن بدون إحتواء شبابة، لقد خلقت التنسيقية فى الحياة السياسية ما هو أكبر من الوصف وأعمق من الإشادة به.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسخت مفاهيم وأطر سياسية جديدة، أنتجت جيل من القادة يحبون الوطن سواء بالمعارضة أو التأييد، يخلصون فى العمل دون إنتظار مقابل يشاركون فى بناء المعرفة السياسية وجنودً مخلصة فى معركة البناء والتنمية.

ثلاث سنوات ولن ينتهى الطريق طالما العلم والعمل هو الهدف، ثلاث سنوات ولن ينتهى الطريق طالما توجد أجيال ترغب فى صناعة المستقبل، ثلاث سنوات بدأت منذ الإعلان عن تأسيس التنسيقية حتى اليوم نشعر وكأنهم ثلاث أيام فقط.

لقد نشأت التنسيقية لتعبر عن طموح الأجيال منفذة لطموحاتهم جامعة لطاقتهم، ونعاهد شباب الوطن أننا لن نكُف عن العمل والتقدم من أجل وطن يحتوى طاقة شبابة.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

