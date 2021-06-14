الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط محاولة تهريب دباسات معدة بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، من إحباط محاولة راكب تهريب كمية من دباسات المعدة المستخدمة في العمليات الجراحية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الخليج القادمة من البحرين، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 100 دباسة معدة.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

إحباط محاولة راكب تهريب كمية دباسات المعدة بمطار القاهرة الدولى

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