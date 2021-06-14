الأربعاء.. محمد عثمان يناقش الرواية الفائزة بالمان بوكر بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، المترجم محمد عثمان خليفة حول ترجمته الرواية الفائزة بجائزة المان بوكر العالمية لعام 2020 "قلق الأمسيات" للكاتبة الهولندية ماريكاس لوكاس رينفيلد، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي السادسة إلا الربع مساء الأربعاء 16 يونيو 2021 على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

رواية "قلق الأمسيات" للكاتبة الهولندية ماريكا لوكاس رينفيلد، هي الرواية الفائزة بجائزة المان بوكر العالمية لعام 2020 فئة الأدب المترجم، وفازت بها مناصفة مع المؤلفة والمترجمة ميشيل هاتشيسون التي ترجمتها إلى الإنجليزية.

وتدور أحداث الرواية حول فتاة تعيش مع عائلتها المتدينة في ريف هولندا. وفي أحد أيام الشتاء، يذهب أخوها في رحلة للتزحلق على الجليد، ويتركها وحدها في المنزل، وفي لحظة غضب، تدعو عليه، فلا يعود إلى المنزل أبدًا، يسيطر الحزن على العائلة كلها، وتبدأ بالانعزال عن الجميع، والدخول في عالم من الأحلام المزعجة.

من أجواء الرواية:

«نجد أنفسنا في حالة من الفقد، ونظل كما نحن.. كائنات ضعيفة، مثلها مثل فراخ طائر الـ«زرزور» الصغيرة التي تسقط عارية من الريش من أعشاشها وتبقى على أمل أن يلتقطها أحدهم، ويعيدها إلى العش مرة أخرى. أبكي على الأبقار.. أبكي على «الملوك الثلاثة»، ثم أبكي على نفسي، المتدثرة في معطف القلق، ولكني سرعان ما أمسح الدموع. يجب أن أذهب إلى «هانا» وأخبرها أنه من غير الممكن أن نذهب إلى الجانب الآخر في الوقت الحالي. لا يمكننا أن نترك أمي وأبي خلفنا هكذا. ما الذي سيحدث لهما بعد أن رحلت الأبقار؟».

وهذه هي الرواية الأولى، للشاعرة "ماريكا لوكاس رينفيلد"؛ وتتميز لغتها بالتجريبية، بالشاعرية وهو ما نجحت المترجمة "ميشيل هاتشيسون" في نقله أثناء ترجمتها الرواية إلى الإنجليزية.

فازت الرواية أيضًا بجائزة "ليبريس" الأدبية الهولندية عام 2019، وهي جائزة أدبية رفيعة المستوى في هولندا، كما فازت "ماريكا لوكاس رينفيلد" كذلك بجائزة "مانبلاد التشجيعية" الهولندية عام 2015، حصلت كذلك عام 2016 على جائزة "سي بادينج" لأفضل ديوان شعري.