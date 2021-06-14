بايدن: سأوضح لبوتين الخط الأحمر لروسيا في التعامل مع أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه سيوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك مجالات يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة مع روسيا لكن سنرد على أي تهديد.

وأضاف بايدن: "سأوضح لبوتين الخط الأحمر لروسيا في التعامل مع الولايات المتحدة"، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته عازمه على فتح صفحة تعاون جديدة مع الشركاء الدفاعيين في ضفة الأطلنطي الشرقية ضد أي تهديدات من الصين أو روسيا ، كما أكد بايدن التزام إدارته بتقديم التمويل اللازم لدفع أنشطة حلف شمال الأطلنطي إلى الأمام كمظلة دفاعية جماعية، وقال إنه اطلع على وثيقة "ناتو 2030" ويؤيدها بقوة.

جاء ذلك خلال استضافة يانس ستولينبيرج أمين عام حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، للرئيس الأمريكي بايدن، في جلسة خاصة لمنتدى بروكسيل المنعقد على هامش قمة الأطلنطى والذي انطلقت فعالياته اليوم.

وقال بايدن: إن إجمالي الإنفاق الدفاعي الأمريكي في أوروبا وكندا ستتم زيادته بنحو 260 مليار دولار أمريكي بدءًا من العام الجاري.

وخرج المتابعون للجلسة النقاشية، أن ما صدر عن بايدن من تصريحات خلالها يشكل توجهًا مغايرًا عن سلفه دونالد ترامب الذى قاوم الإنفاق بسخاء على أنشط الناتو الدفاعية، مما وضع على الدول الأوروبية مزيدًا من الأعباء التمويلية لدفع عجلة العمل في الحلف والحفاظ على بقائه وتفوقه، معتبرين أن ذلك انسحاب أمريكي جزئي من برامج الحلف.

وكان أمين عام حلف شمال الأطلنطى ستولينبيرج قد أجرى مشاورات مهمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن الذي وصل إلى مقر الحلف في بروكسيل للمشاركة في قمة قادته للعام 2021 ، وأشاد ستولينبيرج بالإسهام الأمريكي القوي لتعزيز مسيرة الحلف وأنشطته.

وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في موازنة حلف شمال الأطلنطي الدفاعية منذ تأسيسه، ففي موازنة العام الجاري بلغ إنفاق الدفاع للولايات المتحدة 811 مليار دولار أمريكى مقابل 653 مليار دولار في العام 2014، وتلتها بريطانيا بفارق إنفاقي كبير، حيث اعتمدت 72 مليار دولار في العام الجاري لتغطية التزاماتها تجاه الناتو، وذلك بارتفاع عن 65 مليار دولار قدمتها بريطانيا لذات الغرض فى العام 2014.