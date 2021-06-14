تحرك برلماني لحل أزمة إنهاء التعاقد مع 30 ألف معلم

تقدمت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة بشأن إنهاء التعاقد مع 30 ألف معلم.

وأكدت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة بشأن حل أزمة الـ36 ألف معلم أنه تم التعاقد معهم بعد اجتيازهم الاختبارات العام الماضي بهدف سد العجز في أعداد المعلمين وبعد ثلاثة أشهر تم إنهاء التعاقد في 30 يونيو من نفس العام نظرا لعدم توافر ميزانية لتغطية التعاقدات.

وأضافت زهران أنه أثناء مناقشة ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي (2021/ 2022) تعهد المشرف على قطاع الموازنة بالوزارة بأنه سيتم حصر أسماء المعلمين في كل المحافظات وإرسالها لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر وتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات، مضيفة: قد مر على تلك الوعود عدة أسابيع دون الإعلان عن أي جديد، خاصة مع اقتراب انتهاء العام المالي الحالي والتصويت على موازنة العام المالي القادم.

وطالبت عضو مجلس النواب بدراسة حل جذري لتوفيق أوضاع هؤلاء المدرسين وعدم الاعتماد على الصناديق الخاصة بالمحافظات والتي بمثابة مسكنات لأوضاعهم داخل الوزارة، خاصة وأن لهم أحقية لتعيين بعد اجتيازهم كل الاختبارات والتي كلفتهم أموالًا باهظة.

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم الإثنين على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢١:٢٠٢٢ بعد عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموارنة بعد مناقشة التقرير بالجلسة العامة علي مدار يومي الأحد والإثنين، فيما أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ملاحظات النواب حول الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢١:٢٠٢٢ للحكومة.