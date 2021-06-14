«بعيدًا عن التقليدي».. طريقة تحضير مكرونة الفراخ بالكريمة والكاجون
يعتبر طبق المكرونة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، ففي السطور التالية قدم موقع "جيست فود" الخاص بوجبات الطعام طريقة تحضير طبق "مكرونة الفراخ بالكريمة والكاجون".
المكونات:
- لتر مياه مغلية
- مكعب مرقة الدجاج من كنور
- 500 جرام صدور فراخ
- كاجون
- أوريجانو
- 1\2 معلقة صغيرة ثوم بودرة
- 1\2 معلقة صغيرة بصل بودرة
- 1\4 معلقة صغيرة فلفل اسود
- 1\4 معلقة صغيرة ملح
- بابريكا مدخنة
- زيت زيتون
- زبدة
- عودين زعتر
- بصلة متقطعة
- كوبا مكرونة
- كوب طماطم متقطعة
- كوبان من مرقة دجاج
- جبنة كريمي
- طماطم شيري
- بصل أخضر
طريقة التحضير بالخطوات:
- في لتر مياه مغلية نضع مكعب مرقة دجاج، وفي طبق يتم وضع ٥٠٠ جرام من صدور الفراخ و تتبلها بـ 1\4 معلقة صغيرة من "الكاجون"، معلقة صغيرة أوريجانو، 1\2 معلقة صغيرة ثوم بودرة، 1\2 معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقتين بابريكاـ ملح و فلفل.
- في مقلاة على نار عالية، نضع معلقة زيت زيتون ومعلقة زبدة، ويتم بعد ذلك وضع الفراخ وتركها 3 دقائق.
- بعد ٣ دقايق، يتم إضافة بصلة متقطعة ونتركها حتى تنضج مع الفراخ، وبعد ذلك نضيف كوبايتين مكرونة و كوباية طماطم متقطعة.
- يتم خلط كل المكونات، ونضع المرقة بعد ذلك، وتغطي الحلة ونتركها تغلي لمدة ٢٥ دقيقة علي نار عالية.
- الخطوة القادمة يتم وضع معلقتين جبنة كريمي و تقلب حتى تنضج الجبن، وبعد ذلك يتم إضافة معلقة صغيرة أوريجانو، ومعلقتين صغيرين بابريكا مدخنة، و1\4 معلقة صغيرة كاجون و معلقة جبنة كريمي.
- الخطوة الأخيرة تتمثل في وضع المكرونة في طبق تقديم ويتم تزينها بالطماطم الشيري، أوريجانو والبصل الأخضر، وتقدم ساخنة مع الخبز المحمص والسلطة.