الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

الروبوت موسى يجامل بيتر ميمى على «تويتر» من فوق الميكروباص

بيتر ميمي
بيتر ميمي

بعد ظهوره المثير في تريلر الفيلم وهو يخرج من النيران ويعدو فوق سطح قطار مسرع، يسجل الروبوت موسى تواجده بعالم السوشيال ميديا في ت"ويتر" ليجامل المخرج والمؤلف بيتر ميمي الذي كان وراء دخوله مجال السينما.

 

 وبعد أن نشر "بيتر" صورة على حسابه من فيلمه المنتظر عرضه "موسى" مع المنتج تامر مرتضى بتعليق: "الحاج موسى وتامر مرتضى"، مشيرًا إلى الروبوت موسى وهو يجلس فوق سطح ميكروباص أجرة، رد الروبوت موسى بتعليق: "حبيبي يا دكتور".


ويقدم فيلم "موسى" أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.


فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

 

وكانت آخر أعمال المخرج بيتر ميمي هو مسلسل الاختيار الجزء الثاني، والذي قام ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنان احمد مكي وعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وكان من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشارك في بطولته أيضا كل من انجي المقدم وبشري وأحمد حلاوة وأحمد رفعت وأحمد شاكر عبداللطيف وغادة طلعت وهادي الجيار وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي؛ بينما اخرج بيتر ميمي أيضا الجزء الأول من المسلسل والذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي.

المخرج بيتر ميمي فيلم موسى موسي موسي الفنان كريم عبدالعزيز فيلم

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