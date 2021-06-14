الإثنين 14 يونيو 2021
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سياسي

بمناسبة أسبوع المتاحف..

لجان «تنسيقية الأحزاب» تستعرض كنوز قاعات العرض المصرية (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صور توضيحية "إنفوجراف" بمناسبة أسبوع المتاحف، تستعرض هذه الصور أهم كنوز قاعات العرض المصرية.

واستعرضت لجان التنسيقية  المتحف المصري الذي افتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902 والذي يعتبر أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، حيث يضم ما يقرب من 10 ألاف قطعة أثرية تتنوع بين العصور القديمة. 

وتابعت لجان التنسيقية بمناسبة أسبوع المتاحف، استعراض قصر محمد علي بالمنيل في صور توضيحية، والذي يختلف ويتميز  عن باقي القصور وتصل مساحته الكلية 61711 مترا، منها 5000 متر مباني و34 ألف متر حدائق وطرق الداخلية. 

ويعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طراز فنون إسلامية متنوعة، كما يضم ما يقرب من 20 أف قطعة أثرية، معروض منها 10 آلاف والباقي مخزن بمخزن متحف القصر. 

 

كما استعرضت لجان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الصور التوضيحية، المتحف المصري كأحد أهم قاعات العرض المصرية، حيث افتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902 ويعتبر هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط و يضم ما يقرب من 10 ألاف قطعة أثرية تتنوع بين العصور القديمة. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

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