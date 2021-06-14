مصطفى خاطر يكشف عن البوستر الرسمي لـ«العارف» وموعد طرحه بالسينمات

كشف الفنان مصطفى خاطر عن بوستر فيلمه الجديد “العارف” الذي يشارك فيه كضيف شرف مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر طرحه يوم 14 يوليو المقبل بالسينمات.

وشارك “خاطر” البوستر عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك وعلق قائلا: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم !

انا مش بعيد، الدور على مين !؟، العارف ١٤-٧ في السينمات".

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، طرح موعده فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

وكانت شركة سينرجى فيلمز قد طرحت برومو الفيلم على يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا فى شهر فبراير الماضى كبداية عملية الدعاية الخاصة بالفيلم وتخطى البرومو أكثر من 8 مليون مشاهدة، وذلك قبل تأجيل فكرة طرحه فى دور العرض هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ويشارك مصطفى خاطر فى فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.



وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.