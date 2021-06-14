وزير الآثار: 1.5 مليار جنيه للترويج لمقاصدنا السياحية بالخارج

تعاقدت وزارة السياحة والآثار مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري تبدأ من أكتوبر 2021 وتنتهي في أكتوبر 2024، وتختص بمخاطبة كل سوق بالنمط السياحي الملائم له.

أشار الوزير إلى أن الوزارة ستتسلم رسميًا الدراسة المخصصة للحملة في بداية يوليو المقبل، استعدادًا للتعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الدعاية لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليها.



وقال وزير السياحة إنه تم رصد مليار ونصف المليار جنيه مصري لتنفيذ الحملة على مدار 3 سنوات، بواقع ٣٠ مليون دولار أمريكي للعام الواحد، وستستهدف ١٢ سوقا رئيسيا، بجانب الأسواق العربية وبعض الأسواق الواعدة مثل الصين، وذلك بجانب استمرار الوزارة فيبرنامج تحفيز الطيران العارض لتشجيع شركات الطيران وجذب العديد من السائحين، مؤكدا ان السياحة لن تتوقف على مصر بسبب الدعمالمادي فهو متوفر حال العمل الجاد، مضيفا بأن خطة الترويج سوف تركز على توضيح حقيقة الوضع الوبائي في مصر والإجراءاتالاحترازية المتخذة.

وتوقع الوزير أن تشهد حركة السياحة العربية تزايدا ملحوظا خلال الفترة المقبلة خاصة على شرم الشيخ والساحل الشمالي، وكانت مثلتالمملكة العربية السعودية سوقا رئيسيا لمصر ضمن الخمس دول الأساسية لحركة السياحة العربية في ٢٠١٩، بينما حاليا تصل نسبةالاشغالات في شرم الشيخ الى نحو ٤٣٪؜ قابلة للزيادة قريبا بفعل الحركة العربية، لافتا الى ان قرار اغلاق المحال والمطاعم السياحية مبكراكان وراء تأخر عودة السياحة العربية لمصر، ولكن الأولوية كانت لمراعاة صحة المواطنين واشار الوزير اننا لدينا تحديان هما ضرورة إقامةفعالية كبرى في جنوب الصعيد للترويج للمنطقة، وأخرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، وحينما تسمح الظروف سيتم تطوير المنطقة المحيطةللمتحف تمهيدا لحفل الافتتاح، وعندي تعليمات أكون مخلص أعمال المتحف بنهاية العام الجاري، وحاليا انا جاهز بنسبة ٩٨٪؜، ويتبقىالانتهاء من قاعة توت عنخ امون التي تعد افضل فاترينة عرض في العالم"

أضاف العناني، في تصريحات الاثنين، أن الوزارة أطلقت حملة "شتّي في مصر" بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لدعم حركة السياحة الداخلية للمواطنين، كما تم طرح برامج مخفضة بدأت من ١٥٠٠ جنيه بالطيران حتى يستطيع المواطن زيارة محافظتي الأقصر واسوان، ومن ثم ترتبط الرحلة بنمطي السياحة الثقافية والشاطئية، وذلك بعدما مهدت الدولة للأمر من خلال شبكة طرق واستحداث رحلات جديدة بينالقاهرة وجنوب الصعيد، كما تم أضاءة بعض المناطق الأثرية ليلا بالبر الغربي في الأقصر؛ لتيسير زيارة المناطق الأثرية والاستمتاع بها ليلا في ظل ارتفاع درجة الحرارة.