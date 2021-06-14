وزير التعليم يحسم الجدل حول قرار التحسين في الثانوية العامة

الثانوية العامة

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على استفسار أولياء الأمور في أحد جروبات ائتلاف معلمي مصر.

وجاء تساؤل أحد أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، نصًا: «هل يوجد تحسين مواد للثانوية العامة أم لا؟"، وتابعت"أعتقد فيه تحسين في كل مادة علي حدة"، ليعلق الدكتور طارق شوقي على الاستفسار قائلآ: "لا يوجد تحسين في ثانوية هذا العام، كما أعلنا في المؤتمر الصحفي وعلى موقعنا»، مشددًا على أن هذا القرار يحتاج إلى تغيير قانون التعليم".

وقررت وزارة التعليم تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية لتبدأ 10 يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للشعبه الأدبية.

◘ وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي

◘ بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .