هيئة الدواء تنظم برنامجًا تدريبيًا عن حقوق الملكية الفكرية

قامت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون والتنسيق مع ممثلين من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الخارجية ونخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من الكوادر المتخصصة بالهيئة، للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها في مجال صناعة وإتاحة الدواء، وذلك بمقر مركز التطوير المهني المستمر التابع للهيئة.



يأتى ذلك في ضوء توجه هيئة الدواء المصرية نحو تشجيع الاستثمار في قطاعي المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز صناعة الأدوية المحلية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع والتطوير الدوائي، وانطلاقًا من كون حماية حقوق الملكية الفكرية هي عملية ذات أهمية بالغة لضمان الحفاظ على التوازن بين حماية الإبداع والابتكار، وما يتبعها من تطوير لقطاع الأدوية المبتكرة؛ مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.



أشارت الهيئة إلى أن الورشة تناولت عدة موضوعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بدعم الابتكار وإتاحة الدواء، خاصة أن حقوق الملكية الفكرية هي من أهم الأصول الاقتصادية التي تمتلكها الكيانات المؤسسية أو المؤسسات البحثية، وأن تحقيق نظام ملكية فكرية قوي ومرن في آن واحد يضمن استمرارية ابتكار المستحضرات الدوائية الحديثة، مما يصب في صالح المريض، ويضع الدولة المصرية على خارطة الدول المتميزة في الصناعات الدوائية.



وأكدت أن هيئة الدواء المصرية تحرص على تطوير مهارات العاملين، والارتقاء بالمستوى المهني، وذلك من خلال دعم وتوفير البرامج التدريبية المتميزة.

فى سياق آخر، نظمت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للعمليات، زيارة ميدانية لشركة النصر للصناعات الدوائية؛ تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة إلى تقديم الدعم الفني الخاص بممارسات التصنيع الجيد، ومراجعة خطوط إنتاج المستحضرات الصيدلية بشكل تفصيلي، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية، وتيسير سرعة التواصل المباشر بين الشركات وممثلي هيئة الدواء المصرية للحصول على أكبر استفادة ممكنة من التواصل المباشر مع ممثلي هيئة الدواء، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات، والاستماع للرؤى والأطروحات المقدمة كبدائل متنوعة لإثراء وتطوير المنظومة الدوائية.