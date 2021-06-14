الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال لقائه مع شكري.. وزير خارجية العراق يدعو دول الجوار للاجتماع في بغداد

سامح شكري وفؤاد حسين
سامح شكري وفؤاد حسين

شدد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم، على أهمية عقد القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن، داعياً إلى عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم، في قطر بالوزير سامح شكري على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الدوحة، وذلك حسب بيان للخارجية العراقية.

وبحث الوزيران سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات، كما ناقش سامح شكري وفؤاد حسين آخر التطوُّرات بالمنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن، والاستقرار، والعمل باتجاه حلحلة المشاكل، والأزمات من خلال اعتماد الحوار، وعدم التصعيد؛ لأنّه لا يخدم المنطقة، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمُّ البلدين.

وأكد فؤاد حسين حرص العراق على تعزيز التشاور مع مصر؛ إيماناً بالدور الفعّال الذي تضطلع به في المنطقة.

وحضر اللقاء سفير العراق لدى قطر عمر البرزنجي، ورئيس الدائرة العربية أسامة مهدي غانم، والمستشار بان علي كاظم.

وزير خارجية العراق يصل قطر

ووصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اليوم إلى الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجية العرب، ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء بطلب من قطر المستضيفة نظرًا لرئاستها الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وأن الاجتماع سيناقش مختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة وأطر التهدئة في قطاع غزة، وتطورات ملف سد النهضة.

ومن المؤمل أن يعقد الوزير فؤاد حسين لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع المسئولين القطريين، ووزراء الخارجيّة العرب لبحث عدد من الملفات المشتركة.

اجتماع للجامعة العربية بشأن سد النهضة في قطر

أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعًا استثنائيًا في قطر غد الثلاثاء، لبحث تطورات سد النهضة بناءً على طلب مصر والسودان على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

مصر العراق المنطقة العربية قطر سامح شكري فؤاد حسين

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