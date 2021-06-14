المتولى سليم يتسلم مهام عمله عميدًا لكلية الزراعة بدمياط

التقى اليوم الاثنين الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط مع الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة وذلك في إطار متابعة أداء كليات الجامعة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور المتولي سليم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الزراعة، كما أكد سيادته ضرورة مواصلة النهوض بكلية الزراعة وتطوير وحدات الكلية المختلفة للعمل على زيادة الإنتاج خاصة أن كلية الزراعة إحدى كليات الجامعة المنتجة والتي ينتظر منها منسوبو الجامعة والمجتمع الدمياطي الكثير.

هذا وتعهد الدكتور المتولي سليم بمواصلة النهوض بكلية الزراعة ووحداتها المختلفة وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع سوق العمل.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور المتولي سليم على رعاية كلية الزراعة للمساحات الخضراء بحرم الجامعة الجديد، وطلب منه المزيد من تلك الجهود الفترة المقبلة.

في سياق آخر، حضر اليوم الاثنين، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط جزءا من فعاليات البرنامج التدريبي الإثرائي لأعضاء الجهاز الإداري ضمن جدول مركز البرامج الإثرائية والتدريب الإداري المتخصص، والذي أعلن عن تدشينه سيادته أمس خلال أول أيام البرنامج التدريبي الإثرائي.

وفي بداية المحاضرة التدريبية رحب رئيس الجامعة حسام عبد الغفار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور أحمد تمام و الأستاذ عمرو أبوالعز ممثلا الجهاز المركزي للمحاسبات، وثمن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية المال العام والحد من الاعتداء على المال العام كما ثمن رئيس الجامعة دور الحوار البنّاء مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وماله من آثار إيجابية على العمل بجميع وحدات الجامعة.

وخلال المحاضرة الأولى والثانية، تناول كل من الدكتور أحمد تمام وعمرو أبو العز موضوعات التعريف بالمال العام وجرائم الاعتداء على المال العام وكذلك دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الحفاظ على المال العام.