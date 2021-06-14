محمد أبو السعد يكشف موعد عرض مسلسل «عودة الأب الضال» لبيومي فؤاد

يكثف صناع مسلسل “عودة الأب الضال” الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريح لـ"الدستور" عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية وذلك خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنهم انهوا نسبة كبيرة من التصوير، مؤكدا أن التصوير يتم بشكل مرتب دون أي مشاكل ويرجع ذلك لالتزام الفنانين المشاركين بالعمل.

وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات المطولة وتصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة ولكن عرضه سيتم على جزأين وسيعرض على قناة فضائة وليس على منصة إلكترونية كما تداول البعض.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من الفنانين ومنهم عبير صبري، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، وهاجر عفيفي، وإيمان السيد وشاهيستا سعد، أميرة هانى، هاجر عفيفى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن «توتا»، ومحمد علي رزق وعدد آخر من النجوم، وتأليف أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال.



يذكر أن مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصصا مختلفة بشكل كوميدى، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين.

من جهة أخرى، يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصية مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

ويتنكر كريم عبد العزيز - خلال أحداث الفيلم - في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة والصراعات التى تحدث بينهما حتى الطلاق.

وظهر النجم كريم عبد العزيز، خلال الإعلان الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه في 7/7 المقبل ، بصورة غريبة حيث بد أصلع الشعر، ويرتدي بدلة بيضاء وقميص مشجر.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن وتار،وإخراج أحمد الجندي.