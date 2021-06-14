السجن 7 سنوات لصاحب مقهي بتهمة قتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب مقهي بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بقتل شخص أثناء فض مشاجرة بالسلاح الناري، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 8081 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم، يفيد بنشوب مشاجرة أدت إلى وفاة المجني عليه عقب إصابته بطلق ناري بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، عندما نشبت مشاجرة بين المتهم ع. م. ال، صاحب مقهي، وأشقائه مع آخرين وتدخل المجني عليه م. م. م، لمناصرة الآخرين قام المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش بإطلاق أعيرة نارية استقرت إحداهما في صدر المجني عليه مما ادي الي وفاته عقب تلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 15 سنة، كما عاقبت المحكمة فني وعاطل بالسجن لمدة 5 سنوات بعد اتهامهم لاتهامهم بقتل ع. م. ع، والشروع في قتل ال. ك. ع، بسبب خلافات الجيرة ببنهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

ترجع احداث القضية رقم 35957 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد بمشاجرة بشارع محمد نجيب ووفاة شخص وإصابة آخر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول حدوث مشاجرة وقيام كل من المتهمين م.ع.خ، عامل، وه.ه.ص، فني تركيبات، وع.ع.خ، عاطل، وم.أ.ع، سائق، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وتعدي المتهم الأول علي المجني عليه ع.م.ع، بسلاح أبيض خنجر بطعنات في الصدر وسقط غارقا في دمائه واشترك معه باقي المتهمين وشرعوا في قتل المجني عليه ال.ك.ع، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وبعرضهما علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.