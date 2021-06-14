بدء حملة تنظيم الأسرة بكفرالشيخ وتدشين وحدة السكان

ناقش اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، خلال اجتماع عقده، أهمية القضية السكانية كمحور أساسي من محاور التنمية، والتي تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بها نظرًا لعلاقتها بالجوانب الاقتصادية والسياسية والخدمية والثقافية والتشريعية والإعلامية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، والدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، الدكتورة ناجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة، بحضور وكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والتضامن والثقافة، وممثلي الكنيسة، والمجلس القومي للمرأة ورؤساء المدن ونوابهم ومنسق المجلس القومي للسكان وممثلي الوحدات المعنية "حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، ووحدة السكان"، بمراكز ومدن المحافظة.



وعلى جانب آخر، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنظيم حملة تقدم كافة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة كفرالشيخ على مرحلتين خلال الفترة من 15 يونيو حتى 24 يونيو بالعيادات المختلفة التابعة للشئون الصحية بجميع مدن المحافظة، كما أعلن عن تدشين بدء نشاط وحدة السكان بالمحافظة.

فيما نظمت محافظة كفرالشيخ مبادرة "احميها من الختان"، برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لمكافحة هذه الظاهرة السلبية بالمجتمع المصري.



وقال محافظ كفرالشيخ إن المرأة المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المحافل الدولية في شتى المجالات، موجهًا تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية، ومؤكدًا أنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ في مؤتمر تدشين حملة "احميها من الختان" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمشاركة التنفيذيين والمؤسسات المجتمعية ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي ومديرى عموم مركز الإعلام والتنمية البشرية وممثل عن حقوق الإنسان بمديرية الأمن وممثل عن مكتب المستشار العسكري وأعضاء المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ وجمع من السيدات أبناء كفرالشيخ.