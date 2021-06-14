الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: 60% من السعرات الحرارية للأطفال سببها الأطعمة المصنعة

سمنة الاطفال
سمنة الاطفال

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة، أو كما تعرف بـ"الأطعمة المصنعة" مثل البيتزا والمشروبات الغازية تشكل أكثر من 60 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال فى العالم، حسبما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

 

وتعرض هذه الأطعمة الأطفال لخطر متزايد من السمنة في مرحلة البلوغ، وفقًا لفريق من جامعة " إمبريال كوليدج"، الذين يقولون إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الضرر. 

 

واستخدم الباحثون بيانات من آلاف الأطفال في إنجلترا والتي نظرت في التأثير الصحي لاستهلاك الأطعمة والمشروبات التي يتم معالجتها بكثافة.

 

وتتضمن أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة بعض الوجبات الجاهزة والبيتزا المجمدة والمشروبات الغازية والخبز المعبأ بكميات كبيرة.

 

واكتشف فريق الدراسة أن الأطعمة المعالجة، لا تشكل فقط نسبة عالية إلى حد كبير من الوجبات الغذائية للأطفال، بل شكلت 60% من سعراتهم الحرارية اليومية.

 

وأكد الباحثون، أن أولئك الذين يتناولون مثل هذه الاطعمة، لا يشعرون بالشبع مع هذه المنتجات ، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك مقارنة بالأطعمة الصحية. 

 

وحذر الخبراء أيضًا من زيادة وزن الأطفال "بمعدل حاد" عندما يكونون في المدرسة، فمن المعروف أن السكر الموجود في الطعام يساهم في انتفاخ محيط الخصر لدى الأطفال.

 

ويزعم الباحثون أن أنماط الأكل التي تم تحديدها في مرحلة الطفولة تمتد إلى مرحلة البلوغ ، مما قد يضع الأطفال على مسار الإصابة بالسمنة المفرطة.

 

وقال البروفيسور كريستوفر ميليت، مؤلف الدراسة، إنهم شرعوا في استكشاف سبب ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال وتأثيرها على المدى الطويل.

 

وتوفر الدراسة بيانات جديدة حول تأثير معالجة الأغذية الصناعية على صحة الطفل، وهي العمليات التي يتم فيها تعديل الأطعمة، من اجل الحفاظ على الأطفال من خطر الإصابة بالسمنة.

 

ما هي الأطعمة المصنعة؟

الأطعمة المصنعة هى التى تم تغيير الطعام المعالج بطريقة ما أثناء تحضيره، حيث يمكن أن يكون ذلك عن طريق التجميد أو التعليب أو التجفيف، وتشمل الأمثلة حبوب الإفطار والمعجنات ورقائق البطاطس ووجبات الميكروويف والكعك والخبز والخضروات المعلبة.

والأطعمة المصنعة ليست بالضرورة غير صحية ما لم يتم إضافة السكر أو الملح أو الدهون لجعلها أكثر استساغة أو إطالة عمرها الافتراضي.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تناول الأشخاص أكثر من الكمية الموصى بها من السكر والملح والدهون يوميًا لأنهم لا يدركون المستويات الموجودة في الأطعمة المصنعة.

ديلي ميل السمنة المفرطة السعرات الحرارية المشروبات الغازية السكر والملح اسباب سمنة الاطفال

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