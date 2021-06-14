«ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية».. تعرف على الكتاب الذي أهداه مصطفى الفقي لسفير غينيا

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، سوريبا كمارا سفير غينيا بجمهورية مصر العربية.

وسلم السفير سوريبا كمارا الدكتور مصطفى الفقي كتاب "رؤية لإفريقيا" إهداء من الرئيس "ألفا كوندي" رئيس جمهورية غينيا.

كما حمل السفير مشروع مذكرة تفاهم لتوقيع بروتوكول تعاون بين "مكتبة الإسكندرية" والمكتبة الوطنية في غينيا، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" ومجموعة من إصدارات المكتبة لسفارة غينيا بالقاهرة.

ويعد كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" من أبرز الإصدارات التي قدمتها مكتبة الإسكندريةـ وصدر الكاتالوج بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية).

ويضم كاتالوج “ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية” مجموعة من الصور التي حصلت عليها المكتبة من أرشيف الصور الفوتوغرافية للملك فاروق، علما بأنه يحتوي على أول صورة فوتوغرافية لمصر عام 1849

ويعرض الكتالوج صورا نادرة نستطيع من خلالها أن نستدعي صورة القاهرة حتى عام 1952م وهي تعطي تصورا للحياة في المدينة خلال ما يقرب من مائة عام.

يقع الكتاب في 161 صفحة من القطع الكبير وهو مقسم إلى 11 قسما هي الأحياء والميادين والشوارع والقصور والكباري والقناطر والبرك والحدائق والفنادق والدور والمتاحف والمناظر.

ويتضمن الكتاب مجموعة من الصور الشمسية للقاهرة تعود لعام 1849، التقطها فنانون أجانب أقاموا في مصر، من أبرزهم مكسيم دي كامب، وفرانسيس فريث، وبيشار، وليكيجيان.

ويحتوى الكاتالوج على مجموعة نادرة من محفوظات قصري عابدين والقبة، التي تعود للملك فاروق، وكذلك مجموعة الأمير محمد علي التي تنطق بعظمة مصر الأثرية والتاريخية والعمرانية، والتي تمكن القارئ من التعرف الحالة التي كانت عليها أحياء القاهرة القديمة ومعالمها، مثل ميدان سليمان باشا وميدان العتبة الخضراء ومدخل الموسكي وشارع الأزبكية وميدان الأوبرا، وتعرف على التحول التدريجي والتطور المنتظم الذي عاشته بنت المعز عبر الأزمنة.