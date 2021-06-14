العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

«الأمن المائى لمصر والسودان من أمننا القومى».. رسالة واضحة وصارمة وجهها العديد من الدول العربية إلى إثيوبيا، فى ظل موقفها المتعنت تجاه أزمة سد النهضة، وتعطيلها المساعى المصرية الهادفة للتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.

ودعت دول ومنظمات عربية «أديس أبابا» إلى الاستماع إلى صوت الدبلوماسية المصرية الحكيمة، الذى تسعى القاهرة من خلاله إلى حل الأزمة بشكل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا معًا، ولا يصيب أى منها بضرر.

«التعاون الخليجى»: الاتفاق القانونى لصالح الجميع

شدد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم المجلس موقف مصر فى قضية سد النهضة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل يحفظ حقوق الجميع.

البرلمان العربى: على أديس أبابا الاستجابة لصوت العقل والحكمة

أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، عن التضامن التام مع مصر والسودان ودعمهما الكامل فى موقفهما من أزمة سد النهضة الإثيوبى، مطالبًا أديس أبابا بالاستجابة الفورية لصوت العقل والحكمة الذى تقوده الدبلوماسية المصرية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومُلزم قانونًا حول السد، فى إطار المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى.

وجدَّد «العسومى» رفض البرلمان العربى التام النهج الإثيوبى القائم على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى مصب نهر النيل، من خلال إجراءات وخطوات أحادية مرفوضة جملةً وتفصيلًا.

وأعلن دعم البرلمان العربى الخطاب الذى أرسله سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى رئيس مجلس الأمن الدولى، كمستند رسمى يكشف المواقف الإثيوبية المتعنتة التى أفشلت المساعى المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومُلزم للجميع.

وقال: «البرلمان العربى لن يألو جهدًا فى التواصل مع جميع البرلمانات الدولية والإقليمية من أجل توضيح المواقف البنَّاءة والمسئولة التى اتخذتها مصر والسودان، ومساعيهما المخلصة للتوصل لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها».

السعودية: لا بد من المفاوضات بحسن نية

حرصت المملكة العربية السعودية على دعم ومساندة مصر والسودان، مشددة على أن أمنهما المائى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، وأنها تدعم أى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة، بما يراعى مصالح كل الأطراف. وأكدت الرياض ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية، من أجل الوصول إلى اتفاق عادل ومُلزم بخصوص سد النهضة فى أقرب وقت ممكن. وفى إطار الموقف السعودى تجاه أزمة سد النهضة، أجرى وزير الدولة السعودى لشئون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، جولة خارجية مؤخرًا، زار خلالها عددًا من الدول الإفريقية، شملت جنوب السودان ورواندا وإثيوبيا.

البحرين: مع مصر لحماية شعبها

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانًا، فى أواخر مارس الماضى، أعربت خلاله عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية فى الحفاظ على أمنها القومى وأمنها المائى، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع فى الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمى.

كما أعربت عن دعم المملكة الجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدولتى مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادى، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.

العراق: ندعم حقوق القاهرة المائية

استقبل رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، فى وقت سابق، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، حيث أكد دعم بلاده القاهرة فى سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالحها وأمنها المائى، مشيرًا إلى متابعته تطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام، حسب الموقع الرسمى لرئاسة جمهورية العراق.

الأردن: لا يجب الملء خارج اتفاق عادل

أكد وزير الخارجية والمغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، أن الجهود المكثفة التى تبذلها مصر للتوصل لاتفاق تفاوضى حول قضية سد النهضة تعكس حرصها على تحقيق العدالة فى توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

وأشار «الصفدى»، خلال اتصال هاتفى سابق مع سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى أن أمن مصر المائى هو جزء من الأمن القومى العربى، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر فى حماية حقوقها، مشددًا على أهمية التوصل لحل تفاوضى لقضية سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان الشقيقين وجميع الأطراف، لافتًا إلى ضرورة عدم اتخاذ أى خطوات لا تراعى حقوق جميع الأطراف فى مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولى.

اليمن: نرفض الخطوات الأُحادية

أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع مصر فى سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة، ودعم جهودها لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمى، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، فى بيانٍ، أواخر مارس الماضى، إن «الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى»، مؤكدة أهمية عدم اتخاذ أى خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية، وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدولتى مصب نهر النيل، ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادى وفقًا لمبادئ القانون الدولى.

سلطنة عمان: الحل يؤدى للاستقرار

أكدت سلطنة عمان تضامنها مع مصر فى قضية سد النهضة، ودعم موقف القاهرة فى السعى إلى حل الأزمة عبر الحوار.

وذكر بيان سابق لوزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تعرب عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية، وتؤيد جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض، بما يحقق استقرار المنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.