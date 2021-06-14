الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب أعلى عقار سكني بالجيزة

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الإثنين، في إخماد حريق نشب أعلى عقار سكني بمنطقة الجيزة دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى عقار سكني بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جهته، قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله. 

أضاف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق أن "التخزين الخاطئ يعد أيضًا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

أوضح عبدالقادر أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبًا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف وبداية ونهاية شهر رمضان: "إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث".

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