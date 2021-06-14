سفير الاتحاد الأوروبي في مصر يزور مدينة دمياط للأثاث

استقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط سفير الاتحاد الأوربي بمصر، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون، في مجال التجارة والاستثمار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركات الاتحاد الأوروبي، بحضور اللواء محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ومحمد فايد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسمير شطا سكرتير عام الغرفة، ووسام عبد القادر ومحمد البنا والسيد شعير وعلي أبو القاسم أعضاء مجلس الإدارة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الغرفة التجارية.

كما قام السفير بزيارة مدينة دمياط للأثاث وأبدى إعجابه بعدد من قطع الأثاث المصنعة يدويا.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، إذ استهلت "المحافظ" تلك الجولة، بتفقد الأعمال والتجهيزات النهائية بموقف سيارات الأجرة بمنطقة شطا الواقع على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع، تمهيدًا لنقل مواقف عواصم المحافظات اليه، إذ يتسع الموقف إلى ١٥٠ سيارة.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالموقف بما يضمه من مسجد وكافيتريا ودورة مياه ومظلات لأماكن انتظار السيارات، موجهة بترميم ودهان الحوائط واستكمال تنفيذ شبكة صرف مياه الأمطار وتغطية المطابق والبالوعات وكذا دهان الحواجز الخرسانية واكشاك الكهرباء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة داخل و بمحيط الموقف وأيضاً بمنطقة انتظار السيارات والتي تم رصفها أيضاً بالبلاطات الخرسانية.



واستكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى بمشروع رفع كفاءة سوق الجملة بشطا المدرج بمخطط تطوير الأسواق بشكل حضارى، إذ تفقدت "المحافظ" السوق الذى يضم ٣ باكيات لبيع الأسماك و ٣ أخرى لبيع الخضروات والفواكه، يتوسطهم مبنى إدارى وكافيتريا بإجمالى ١٢٠ وحدة تجارية بداخل السوق و ٨٤ وحدة تجارية بالمحيط الخارجى ودورات مياه، واستمعت "المحافظ" الى شرح تفصيلى من جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية الجهة المنفذة للمشروع عن ما يجرى تنفيذه للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للخطة المحددة.