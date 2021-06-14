المدارس الخاصة تطالب أولياء الأمور بتسديد القسط الثاني للمصروفات

طالبت إدارات المدارس الخاصة والرسمية للغات أولياء الأمور الذين لم يسددوا القسط الثاني للمدارس الخاصة أو المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات أو المتميزة، بسرعة سداد تلك المتأخرات فوراً قبل نهاية هذا الشهر في 2021/6/30، وذلك حتى لا يتم تحويل طلاب تلك المدارس إلى مدارس حكومية.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أكتوبر 2020، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.