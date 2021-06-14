الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس الخاصة تطالب أولياء الأمور بتسديد القسط الثاني للمصروفات

طلاب
طلاب

طالبت إدارات المدارس الخاصة والرسمية للغات أولياء الأمور الذين لم يسددوا القسط الثاني للمدارس الخاصة أو المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات أو المتميزة، بسرعة سداد تلك المتأخرات فوراً قبل نهاية هذا الشهر في 2021/6/30، وذلك حتى لا يتم تحويل طلاب تلك المدارس إلى مدارس حكومية.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أكتوبر 2020، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

 

المصروفات المدرسية العام الدراسي تعليم وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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