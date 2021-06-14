1300 مهاجر غير شرعي يصلون جزيرة لامبيدوزا

وصل قرابة 1300 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع في جزيرة لامبيدوزا الواقعة على البحر المتوسط.

وقال سالفاتور مارتيلو عمدة لامبيدوزا: «يشجع طقس الصيف الجيد المهاجرين على محاولة القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى لامبيدوزا وأوروبا».

وتابع: «هناك قارب واحد يهبط هنا كل ساعة تقريبًا، والوضع يزداد سوءًا».

وقال إن مركز تحديد الهوية في الجزيرة مكتظ ونتيجة لذلك فإن الإجراءات الصحية معرضة للخطر.

وأضاف مارتيلو أن الوضع قد يتحول إلى انفجار هناك، لذا فإن خفر السواحل ينقل بعض ضيوف المركز إلى إحدى سفن الحجر الصحي الراسية في مياه لامبيدوزا.

ووهبط بين ليلة الأحد وصباح الاثنين 42 مهاجرا بينهم أربعة قاصرين و 11 امرأة في لامبيدوزا.

وقال متحدث باسم خفر السواحل في باليرمو إن 60 تم إنقاذهم في الخارج من قبل الصيادين الإيطاليين، وهم في طريقهم الآن إلى الجزيرة.

وبمجرد وصولهم سيتعين إرسالهم إلى مكان آخر، ربما إلى كالابريا، لأن المركز المحلي للمهاجرين ممتلئ.

وقال جيوفاني كوراتولو، قبطان السفينة الشراعية الإيطالية إيتوري الثالث: "لقد رصدنا القارب في البحر بينما كنا نصطاد، لقد كانت قديمة جدًا، ولم تكن مستقرة على الإطلاق، قررنا وقف عملنا والوصول إليهم. لا يمكنك ترك الناس في البحر، خاصة على متن تلك القوارب اليدوية المتهالكة التي يستخدمونها للقيام بالرحلة، فأي موجة قوية كافية لانقلابهم".

وتم إنقاذ 410 مهاجرين آخرين من سبعة قوارب مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع في قناة صقلية بواسطة سفينة جيو بارنتس، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود.

وتعد جيو بارنتس سفينة المنظمات غير الحكومية الوحيدة التي لا تزال تعمل قبالة الساحل الليبي.

وفي الأيام الأخيرة، تعرضت أربع سفن أخرى - Sea Watch 3 و Sea Watch 4 وOpen Arms وSea Eye - من قبل خفر السواحل الإيطالي للاحتجاز الإداري المتعلق بقضايا بيروقراطية.