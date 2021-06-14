«الوطنية للصحافة»: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش عن يناير 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير 2020 وحتى 18 فبراير 2020، يوم الخميس 17 يونيو 2021ـ وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك، حيث نجحت في الحصول علي دعم مالي إضافي استثنائي من وزارة المالية لسد الفجوة الناتجة عن التأخر في صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش من المؤسسات.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.

وتمكنت الهيئة الوطنية للصحافة، من خلال التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الحصول على موافقة لإعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة في مدينة القاهرة الجديدة ومساحتها 74.935م2 والمملوكة لمؤسسة الأهرام، وكذلك قطعتي الأرض رقمي (49.48) وجزء من قطعة الأرض رقم (5) بالمحور المركزي الصناعي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 63.632م2 والمملوكة لمؤسسة أخبار اليوم ، وقطعة الأرض رقم 45 بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 24.731م2 والمملوكة لمؤسسة دار المعارف ، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية عليها.

وقالت الهيئة التي يرأسها المهندس عبد الصادق الشوربجي: تأتي هذه الخطوة في إطار إدراك الهيئة لأهمية استثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية وتعظيم الموارد المالية لها، والعمل على إزالة المعوقات والمشكلات التي تحاصر أصول المؤسسات.

وأكد الهيئة توجهها بخالص الشكر والتقدير للدولة والحكومة وأجهزتها المعنية لحرصهم الشديد على صالح المؤسسات الصحفية القومية وتفهمهم لأهمية دورها التنويري والتثقيفي وبناء جيل واع ومثقف.